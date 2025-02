Der neue Dumbledore-Darsteller hat die beste Antwort auf die vielleicht größte Befürchtung der Harry Potter-Fans

John Lithgow wird Albus Dumbledore in der kommenden Harry Potter-Serie verkörpern. Der Schauspieler ist sich einer Befürchtung um seine Besetzung bewusst, die er Fans direkt nehmen will.

Es ist offiziell: Nachdem in den vergangenen Monaten über Mark Rylance bis Mark Strong verschiedene Kandidaten für die Rolle des Albus Dumbledore in der kommenden Harry Potter-Serie gehandelt wurden, hat John Lithgow seine Besetzung nun offiziell bestätigt. Damit bricht die Serien-Adaption eine strikte Regel, die von J.K. Rowling bei den Fantasy-Verfilmungen der 2000er Jahre aufgestellt wurde. John Lithgow hat darauf jedoch die beste Antwort.

US-Schauspieler John Lithgow wird zu Albus Dumbledore – und will sein Bestes geben, um "britisch" zu wirken

Die Welt von Harry Potter spielt sich in Großbritannien ab. Hogwarts liegt irgendwo in den schottischen Highlands und die Schüler:innen kommen aus den Weiten Englands, Schottlands, Wales' und Irlands, um dort ihre magischen Fähigkeiten zu erweitern. J.K. Rowling bestand demnach bei der ersten Verfilmung ihrer Romane darauf, dass ausschließlich Schauspieler:innen gecastet werden, die aus Großbritannien und Irland stammen.

John Lithgow ist US-Amerikaner und wurde im Bundesstaat New York geboren. Seine Besetzung bricht somit mit Rowlings alter Regel. Der Konklave-Star ist sich dessen allerdings mehr als bewusst und beschwichtigte Harry Potter-Fans bereits gegenüber Collider :

[Dumbledore] ist auf jeden Fall ein Brite. Es gibt tatsächlich große Kontroversen darum, dass ein Amerikaner besetzt wurde, um ihn zu spielen. Er ist so eine Ikone. Ich bin halb Englisch. Ich habe gerade Roald Dahl gespielt. Ich habe Winston Churchill gespielt. Ich werde einige Zeit mit einem Sprachtrainer verbringen. Macht euch darüber keine Sorgen.

Ich meine, Dumbledore könnte nichts anderes als Englisch sein. Ich muss einfach mein Bestes geben. Das Schöne ist, dass ich von jedem englischen Schauspielenden bei The Crown willkommen geheißen wurde. Sie hatten größeres Vertrauen in mein Englischsein als ich.

Lithgow verkörperte in seiner Karriere bereits zahlreiche Briten, darunter Winston Churchill in der Netflix-Serie The Crown sowie aktuell den britischen Schriftsteller Roald Dahl auf der Theaterbühne am West End. In der Filmbranche ist die Besetzung über die Grenzen der eigenen Herkunft hinaus nicht unüblich. Schauspielende eignen sich dabei häufig eine Vielzahl an Dialekten und Akzenten an, um möglichst viele Rollen spielen zu können. Ob dieses Argument jedoch auch die größten Potterheads beschwichtigen kann, bleibt abzuwarten.

Wann kommt die Harry Potter-Serie mit John Lithgow als Dumbledore?

Lithgow ist die erste offiziell bestätigte Besetzung der Harry Potter-Serie. Für zahlreiche weitere Rollen – vor allem die der Lehrer:innen in Hogwarts – kursieren jedoch bereits massive Gerüchte. Nach Lithgows Bestätigung dürfen wir womöglich schon bald mit mehr Namen rechnen.

Die Harry Potter-Serie soll ab Sommer dieses Jahres gedreht werden und uns voraussichtlich Ende 2026 oder 2027 erreichen. Die Ausstrahlung erfolgt in den USA auf HBO Max, hierzulande scheint ein Start auf Sky bzw. WOW wahrscheinlich.