Die Besetzung der Harry Potter-Serie: Daher kennt ihr die neuen Stars

Neue Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpfen in der Harry Potter-Serie in die ikonischen Rollen der Buchreihe. Welche Stars für die Besetzung aktuell im Gespräch sind, erfahrt ihr hier mit ständigen Cast-Updates.

Mit immer neuen Informationen nimmt die Harry Potter Serie langsam Gestalt an. Lange vor dem Start 2026/27 sorgt insbesondere die neue Besetzung bereits jetzt für viele Spekulationen. Wer wird in Zukunft Harry, Dumbledore, Snape und Co. spielen? Offiziell verkündet wurde noch niemand von Warner oder dem Sender HBO. Allerdings existieren für viele Rollen schon unbestätigte Gerüchte zu Star-Favoriten. Hier stellen wir euch die möglichen neuen Harry Potter-Darsteller:innen genauer vor.

Hogwarts-Gerüchteküche: Diese Stars sind als neuer Harry Potter-Cast im Gespräch

Die Harry Potter-Serie hat sich unter der Führung von Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod einem diverseren Cast verschrieben. Die Regel der Filme, nur Stars aus Großbritannien und Irland zu besetzen, soll wohl weiterhin gelten. Während das junge Hauptdarsteller-Trio von Harry, Ron und Hermine in einem offenen Casting-Aufruf noch gesucht wird, greifen die älteren Rollen wieder auf Stars mit mehr Schauspiel-Erfahrung zurück.

Folgende Kandidat:innen sollen angeblich hinter den Kulissen als Wunschpersonal des neuen Serien-Hogwarts gehandelt. Diese Informationen sind allerdings, bis zu einer offiziellen Bestätigung, mit Vorsicht zu genießen.

Harry Potters Mentor: Mark Rylance könnte der neue Dumbledore werden

Als neuer Albus Dumbledore-Darsteller soll seit November 2024 Mark Rylance ganz oben auf der Besetzungswunschliste stehen. Der 65-jährige Brite gewann 2016 einen Oscar als bester Nebendarsteller in Steven Spielbergs Bridge of Spies - Der Unterhändler und sammelte als BFG - Big Friendly Giant auch schon Fantasy-Erfahrung.

Reddit -Gerüchten zufolge könnten aber auch Mark Strong (Sherlock Holmes), Andrew Lincoln (The Walking Dead), Colin Firth (Kingsman) oder Hugh Laurie (Doctor House) für Dumbledore im Rennen sein.

Harry Potters Hass-Lehrer: Paapa Essiedu soll der Serien-Favorit für Professor Snape sein

Statt Alan Rickmans unnachahmlichen Auftritt zu kopieren, soll die Harry Potter-Serie mit dem neuen Severus Snape gerüchteweise in eine ganz andere Richtung gehen: Der 34-jährige Brite Paapa Essiedu sickerte als potenzieller Vorreiter für die Rolle des für die Serie buchgetreu verjüngten Zaubertränke-Lehrers durch, der Harry das Leben schwer macht. 2021 erhielt der Schauspieler eine Emmy-Nominierung für seine Nebenrolle in der Minisere I May Destroy You.

Bekannt aus den Filmen: The Outrun, Men

Hogwarts neuer Wildhüter: Brett Goldstein könnte zum Serien-Hagrid werden

Während Ted Lasso-Fans bei der Vorstellung, Roy Kent-Darsteller Brett Goldstein als Wildhüter und Halbriese Hagrid zu erleben, frohlocken dürften, fragen sich in Deutschland die meisten anderen vermutlich: Wer? Der 44-jährige Engländer gewinnt seit einigen Jahren als Comedy-Talent jedoch an Bekanntheit und ist Schauspieler (mit zwei Emmys) als auch Drehbuchautor und Serienschöpfer.

Bekannt aus den Serien: Ted Lasso, Shrinking (Staffel 2), Hoff the Record

Sharon Horgan als neuer Harry Potter-Star? McGonagall lässt grüßen

Streng und doch mit einer unterschwelligen Verschmitztheit soll Sharon Horgan angeblich als neue Gryffindor-Hauslehrerin Professor Minerva McGonagall gehandelt werden und in der Harry Potter-Serie so den Staffelstab der jüngst verstorbenen Maggie Smith übernehmen. Die 54-jährige Britin ist ebenfalls nicht nur Schauspielerin, sondern auch schreibende Serienschöpferin (Bad Sisters, Shining Vale, Motherland).



Cillian Murphy: Wird der Oppenheimer-Star in der Harry Potter-Serie zu Voldemort?

Wie in den Filmen wird auch die Harry Potter-Serie den großen Bösewicht, Lord Voldemort, vermutlich nicht vor Teil/Staffel 4 besetzen. Deshalb ist das Casting-Gerücht von Cillian Murphy wohl eher Wunschdenken als Wirklichkeit, auch wenn Voldemort-Vorgänger Ralph Fiennes seine Besetzung unterstützt. Mit unheimlichen Rollen hat der 48-jährige Ire durch Filme wie Batman Begins und Red Eye in jedem Fall reichlich Erfahrung.

Bekannt aus der Serie: Peaky Blinders

Bekommt die Harry Potter-Serie Jessica Hynes als Molly Weasley?

Die Reddit -Gerüchte zu Jessica Hynes stehen auf wackeligen Beinen. Angeblich soll die englische Darstellerin kurzfristig für den Harry Potter-Dreh im Sommer angefragt worden sein. Fans sehen die 52-Jährige bei Spekulation über ihre Rolle als ideale Molly Weasley, also Rons Mutter. Allerdings hat die Schauspielerin im Film Harry Potter und der Orden des Phönix schon Mafalda Hopfkirch gesprochen, in die Hermine sich beim Ministeriums-Besuch per Vielsafttrank verwandelt.

Zaubert sich Peter Capaldi als Mr. Ollivander in den Harry Potter-Cast?

Dieselbe Reddit-Quelle will gehört haben, dass auch Peter Capaldi für eine Rolle in der neuen Harry Potter-Serie in Betracht gezogen wird. Genaueres ist nicht bekannt, obwohl Fans den 66-jährigen Schotten als idealen Kandidaten sehen, um Harry seinen ersten Zauberstab in der Winkelgasse zu überreichen: als Mr. Ollivander.

Wer letztendlich zum neuen Harry Potter-Serien-Cast stößt, müssen die nächsten Monate zeigen. Bevor die Dreharbeiten im Sommer 2025 beginnen, wird sicher Offizielles verkündet. Vielleicht erhalten statt der hier aufgeführten Schauspielenden dann ganz unerwartete Stars den Zuschlag, vielleicht ergattern die hier Genannten auch völlig andere Rollen als gedacht. Wir halten euch in jedem Fall über neue Besetzungs-News auf dem Laufenden.

