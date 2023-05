Die Harry Potter-Serie kommt: Was über Start, Besetzung und Handlung bekannt ist

Warner legt Harry Potter neu auf und dreht für seinen Streaming-Dienst HBO Max eine Live-Action-Serie, die erneut die 7 Bücher des Blitznarben-Trägers verfilmt.

Nachdem jahrelang über ein mögliche Harry Potter-Serie spekuliert wurde, kündigte der US-Sender HBO Max sie im April 2023 offiziell an: nicht als Adaption des fast unverfilmbaren Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind, sondern als Neuauflage der 7 Harry Potter-Romane. Wir halten euch an dieser Stelle bis zum Start der großen Fantasy-Serie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Hier findet ihr Infos zu Folgendem:

Serien-Start

wichtigste Fakten

erste Trailer & Bilder

Cast & Crew

Handlung und Vorlage

Kontroversen und Kritik

Podcasts

Streaming-Start: Wann kommt die Harry Potter-Serie?

2019 verkündete Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling noch, es gäbe "keine Pläne, die Harry Potter-Geschichte als Fernsehserie zu entwickeln" und auch 2021 wurden die Gerüchte geleugnet. Erst am 12. April 2023 wendete sich das Blatt: Nachdem der dritte Phantastische Tierwesen-Film 2022 weit hinter den Erwartungen zurückblieb und die Newt-Scamander-Spin-offs im Prinzip tötete, suchten Warner und die Wizarding World nach Alternativen, um an der beliebten Marke festzuhalten. So wurde das Harry Potter-Remake in Serienform geboren.

Warner Die Harry Potter-Buchreihe wird als Serie neu verfilmt

Ein offizieller Starttermin der Harry Potter-Serie steht noch nicht fest. Gerechnet wird aber mit einem frühesten Serien-Start im Jahr 2025 bei HBO Max (nach Mai 2023 nur noch "Max" genannt). Ob das in der Verlängerung, wie bei anderen HBO-Serien wie Game of Thrones üblich, eine deutsche Auswertung bei Sky/WOW oder einem anderen Sender bedeutet, ist bislang nicht bekannt.

Die wichtigsten Fakten zur Harry Potter Serie im Überblick:

7 Bücher = 7 Staffeln : Jede Season der neuen Harry Potter-Serie soll einen Band von J.K. Rowlings Vorlage umsetzen – also von Harry Potter und der Stein der Weisen (1) bis hin zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (7).

: Jede Season der neuen Harry Potter-Serie soll einen Band von J.K. Rowlings Vorlage umsetzen – also von Harry Potter und der Stein der Weisen (1) bis hin zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (7). Ein 10-Jahres-Plan : Die 7 Staffeln der Harry Potter-Serie sollen innerhalb einer Dekade umgesetzt werden, nicht zuletzt, damit die neuen Jung-Stars nicht zu schnell altern.

: Die 7 Staffeln der Harry Potter-Serie sollen innerhalb einer Dekade umgesetzt werden, nicht zuletzt, damit die neuen Jung-Stars nicht zu schnell altern. J.K. Rowling ist nicht als treibende kreative Kraft oder Drehbuchautorin, aber als ausführende Produzentin hinter den Kulissen dabei. Ohne ihren Segen wäre die Harry Potter-Serie nicht realisierbar gewesen.

Erste Trailer & Bilder zur Harry Potter Serie bei HBO Max

Da die Harry Potter-Serie sich noch in einem sehr frühen Stadium befindet, gibt es bislang keine Bilder, die erste Einblicke liefern. Zur Verkündung der Serie veröffentlichte HBO Max aber bereits einen ersten Teaser mit schwebenden Kerzen, der zur bekannten Filmmusik und Hogwarts-Silhouette die Neuauflage per Video verkündete.

Harry Potter Series - Announcement Teaser (English) HD

Cast und Crew: Die Besetzung der Harry Potter-Serie

Zu den Beteiligten an der Harry Potter-Serie ist nur bekannt, dass neben Neil Blair (Phantastische Tierwesen) und Ruth Kenley-Letts (Strike) auch Romanautorin J.K. Rowling als ausführende Produzentin an der Serien-Umbesezung beteiligt sein wird. Außerdem bemühte man sich, Produzent David Heyman zurückzuholen, der bereits die 8-teilige Filmreihe des Zauberschülers maßgeblich mitbestimmte. Showrunner, welche die Serien-Zügel in der Hand halten, sowie Regisseur:innen, die die einzelnen Episoden inszenieren, stehen noch nicht fest .

Im Remake der Harry Potter-Serie werden alle Rollen neu besetzt. Noch wurden keine Schauspieler und Schauspielerinnen gecastet. Ersten Gerüchten zufolge wird aber ein diverserer Cast angestrebt. Soll heißen: Genau wie die im Theaterstück von Noma Dumezweni verkörperte Figur könnte Hermine in der Serie z.B. mit einer schwarzen Darstellerin besetzt werden.

Handlung und Vorlage des Harry Potter-Reboots

Wer die Handlung von Harry Potter nicht kennt, bekommt sie hier in Kurzform: Ein Waisenjunge mit Blitznarbe wächst unterdrückt bei der Familie seiner Tante auf. Mit 11 Jahren erfährt er, dass er ein Zauberer ist und kommt aufs magische Internat Hogwarts. Während er hier mit Ron und Hermine endlich echte Freunde findet, muss er sich allerdings auch der Wahrheit stellen, dass er als Baby den mächtigen bösen Zauberer Lord Voldemort zu Fall brachte ... und dass diese Auseinandersetzung noch längst nicht ausgestanden ist.

Warner Harry Potters Gegenspieler Voldemort

Die Serie soll sich wie die Filmreihe (2001-2011) an die Buchvorlagen von J.K. Rowling halten, die jeweils ein Lebensjahr von Harry Potter abdecken. Das sind in chronologischer Reihenfolge diese 7 Bände, die ihr auch als Sammel-Schuber * oder fette Gesamtausgabe * erwerben könnt:



Außerdem existieren zu den ersten Bänden illustrierte Schmuckausgaben *, die die Harry Potter-Geschichten zusätzlich bebildern. Die Chancen der Serien-Neuauflage liegen vor allem darin, in den Büchern weggelassene Details (wie Peeves oder Hermines Hauselfen-Bund) einzubringen.

Kontroversen und Kritik zur Harry Potter-Serie

Eine Serie bietet sich mit ihrer längeren Erzählzeit und der Folgen- und Staffel-Struktur eigentlich als ideales Format einer Harry Potter-Verfilmung an. Trotzdem waren weder Harry Potter 8 noch das Serien-Reboot besonders kreative Ideen, um dem Franchise neues Leben einzuhauchen. Für Warner stellte die Neuverfilmung wohl aber den schnellsten und zuverlässigsten Weg dar, um die Zaubererwelt wiederauferstehen zu lassen.



Zudem fiel die Ankündigung der Harry Potter-Serie in eine kritische Zeit, in der die Entzweiung vieler Fans und der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling nach ihren transfeindlichen Äußerungen einen neuen Höhepunkt erreicht hatte. Stars wie Emma Watson und Daniel Radcliffe distanzierten sich von ihr.

Zur Kritik an der Harry Potter-Serie zählte außerdem der geringe Abstand zur Filmreihe (nur etwas über 20 Jahre nach Beginn bzw. 10 Jahre nach Ende der ersten Adaption). Die andauernde Beliebtheit der 8 Kino-Abenteuer mit ihren ikonischen Orten und Stars drohte der Neuverfilmung auf die Füße fallen – entweder, weil sie zu nah dran oder zu weit weg davon wäre. Würde sie die gelungene erste Verfilmung der Romanreihe verbessern können?

Viele Fans sahen die Ankündigung mitsamt bekanntem Schriftzug als "Verzweiflungstat" und als neu angekurbeltes Melken der Harry Potter-Marke, die nicht zuletzt auch vom Merchandise-Verkauf lebt.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Im Podcast zur Harry Potter-Serie beantworten wir wichtige Fragen rund um die Neuverfilmung. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer weiteren Adaption der Bücher?

Bereits in einem früheren Podcast hatten wir die Idee einer Harry Potter-Serie aufgegriffen und spannende alternative Serien-Ideen (z.B. zu den Rumtreibern) erwogen, die weder das Theaterstück aufgriffen, noch ein Remake anstrebten:

Dass bei einem Erfolg der Serie weitere Harry Potter-Serien folgen, die beim Streaming-Dienst Max neue Geschichten aus der Zaubererwelt erzählen, ist nicht ausgeschlossen. Umgekehrt könnte das TV-Remake auch neue Kinofilme wieder anstoßen.

