Die Harry Potter-Serie kommt: Was über Start, Besetzung und Handlung bekannt ist

Warner legt Harry Potter als HBO-Serie neu auf und dreht eine Live-Action-Umsetzung, die erneut alle 7 Fantasy-Bücher des Blitznarbenträgers mit neuem Cast verfilmt.

Nachdem jahrelang über eine mögliche Harry Potter-Serie spekuliert wurde, wurde sie im April 2023 offiziell angekündigt: nicht als Adaption des fast unverfilmbaren Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind, sondern als Neuauflage der 7 Harry Potter-Romane. Wir halten euch hier bis zum Start der großen Fantasy-Serie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. An dieser Stelle findet ihr folgende Informationen:

Start

die wichtigsten Fakten

Trailer & Bilder

Cast & Crew

Dreharbeiten, Kosten, Gehalt & mehr

Handlung und Vorlage

Änderungen (gegenüber den Filmen)

Kontroversen und Kritik

Streaming-Start: Wann kommt die Harry Potter-Serie?

2019 verkündete Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling noch, es gäbe "keine Pläne, die Harry Potter-Geschichte als Fernsehserie zu entwickeln" und auch 2021 wurden die Gerüchte geleugnet. Erst am 12. April 2023 wendete sich das Blatt: Nachdem der dritte Phantastische Tierwesen-Film 2022 weit hinter den Erwartungen zurückblieb und die Newt-Scamander-Filme im Prinzip tötete, wobei selbst der Regisseur nicht an eine baldige Weiterführung der Spin-offs glaubt, suchten Warner und die Wizarding World nach Alternativen, um an der beliebten Marke festzuhalten. So wurde das Harry Potter-Remake in Serienform geboren.

Der Drehstart erfolgte im Sommer 2025. Pro Staffel ist eine Drehzeit von 10 bis 11 Monaten angesetzt. Obwohl zunächst die Hoffnung auf einem Start 2026 lag, wurde schließlich das Startdatum für 2027 angesetzt. Über das Jahr hinaus wurde ein Datum lange nicht konkretisiert, bis es schließlich auf Anfang 2027 eingegrenzt wurde. Umso größer war da die Überraschung, als der erste Teaser dann doch den Serienstart zu Weihnachten 2026 verkündete. Konkret eingegrenzt wurde das schließlich auf einens Start von Folge 1 am 25. Dezember 2026.

Die Harry Potter-Serie erscheint in den USA beim Sender HBO sowie dessen Streaming-Dienst HBO Max, der im Januar 2026 auch in Deutschland gelauncht wurde. Zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn Netflix Warner kaufen würde und Harry Potter damit irgendwann bei Netflix landen könnte. Durch das höhere Gebot von Paramount ist das aber wieder vom Tisch. Fest steht, dass auch hierzulande die Serie (wie die Harry Potter-Filme) bei HBO Max ein neues Zuhause gefunden hat. Sie ist eine der größten Serien, die noch dieses Jahr starten.

Die wichtigsten Fakten zur Harry Potter Serie im Überblick:

7 Bücher = 7 Staffeln : Jede Season der neuen Harry Potter-Serie soll einen Band von J.K. Rowlings Vorlage umsetzen – also von Harry Potter und der Stein der Weisen (1) bis hin zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (7).

: Jede Season der neuen Harry Potter-Serie soll einen Band von J.K. Rowlings Vorlage umsetzen – also von Harry Potter und der Stein der Weisen (1) bis hin zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (7). Ein 10-Jahres-Plan : Die 7 Staffeln der Harry Potter-Serie sollen innerhalb einer Dekade umgesetzt werden, nicht zuletzt, damit die neuen Jung-Stars nicht zu schnell altern.

: Die 7 Staffeln der Harry Potter-Serie sollen innerhalb einer Dekade umgesetzt werden, nicht zuletzt, damit die neuen Jung-Stars nicht zu schnell altern. J.K. Rowling ist nicht als treibende kreative Kraft oder Drehbuchautorin, aber als ausführende Produzentin hinter den Kulissen dabei. Ohne ihren Segen wäre die Harry Potter-Serie nicht realisierbar gewesen.

ist nicht als treibende kreative Kraft oder Drehbuchautorin, aber als ausführende Produzentin hinter den Kulissen dabei. Ohne ihren Segen wäre die Harry Potter-Serie nicht realisierbar gewesen. HBO ist der US-Qualitätssender (bekannt z.B.p für Game of Thrones), der die Harry Potter-Serie als Original umsetzen wird. In Deutschland kann man sie Neuverfilmung dann bei Warners Streaming-Dienst HBO Max schauen.

ist der US-Qualitätssender (bekannt z.B.p für Game of Thrones), der die Harry Potter-Serie als Original umsetzen wird. In Deutschland kann man sie Neuverfilmung dann bei Warners Streaming-Dienst HBO Max schauen. 8 Folgen soll Staffel 1 der Harry Potter-Serie erhalten. Die 2. Staffel soll ohne große Lücke danach ab Herbst 2026 gedreht werden.

soll Staffel 1 der Harry Potter-Serie erhalten. Die 2. Staffel soll ohne große Lücke danach ab Herbst 2026 gedreht werden. Altersfreigabe: In den USA fiel die Freigabe ab 13 Jahren überraschend hoch aus, in Deutschland scheint es aber auf ein "Ab 6 Jahren" hinauszulaufen.

Alles Wichtige zur Harry Potter-Serie im Podcast:

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Offizielle Bilder & Trailer zur neuen Harry Potter-Serie

Trailer und Videos zur Harry Potter-Serie

Schon als die Harry Potter-Serie sich noch in einem sehr frühen Stadium befand, gab es im April 2023 zur Verkündung der Serie einen ersten Teaser mit schwebenden Kerzen, der zur bekannten Filmmusik und Hogwarts-Silhouette die Neuauflage per Video verkündete.



Harry Potter Series - Announcement Teaser (English) HD

Im März 2026 veröffentlichte HBO Max einen ersten 2-minütigen Teaser-Trailer, der zusammen mit dem Startdatum den Serientitel der ersten Staffel als Harry Potter und der Stein der Weisen (Harry Potter and the Philosopher's Stone) enthüllte (und die Fans spaltete):

Harry Potter und der Stein der Weisen - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Zu Ostern 2026 veröffentlichte HBO Max überraschend ein 26-minütiges Harry Potter-Special, um weitere Videoeinblicke hinter die Kulissen zu gewähren. Das als Making-of Finding Harry - Die Kunst hinter der Magie ließ Cast und Crew zu Wort kommen und bestätigte unter anderem die Handlungszeit der 1990er Jahre.

Finding Harry: Die Kunst hinter der Magie - Trailer (Deutsche UT) HD

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"Back to Hogwarts" hieß es Anfang September 2026 auch bei HBO: Zum magischen Schulstart veröffentlichte der Streamer einen zweiten längeren Teaser Trailer, der wohl auch erstmals Voldemort zeigte.

Harry Potter und der Stein der Weisen - S01 Teaser Trailer 2 (Deutsch) HD

Bilder der Harry Potter-Serie

Das erste von HBO offiziell veröffentlichte Bild war im Mai 2025 die (unkostümierte) Vorstellung des Hauptcast-Trios von Harry, Ron und Hermine.

Zum Drehstart im Juli 2025 folgte der erste Blick auf den kostümierten Harry mit Brille und Blitznarbe:

Kurz darauf zeigte sich Nick Frost erstmals im Kostüm als neuer Hagrid:

Als nächstes folgte, kurz vor dem ersten Video, das erste vielsagende offizielle Szenenbild aus Harry Potter von Harry in Quidditch-Umhangen auf dem Weg zum Hufflepuff-Spiel.

Zusammen mit dem ersten Teaser folgte im März 2026 ein ganzer Schwung neuer Bilder, der neben Schulgängen und dem Hogwarts-Express vor allem die einzelnen Figuren ins Zentrum rückte: natürlich Harry, Ron und Hermine, aber auch Hagrid, Draco Malfoy, Mr. und Mrs. Dursley, Dudley, Professor Dumbledore, Professor McGonagall und Professor Snape.

Nach dem zweiten Trailer gab es außerdem einen zweiten Schwung Bilder, die unter anderem erstmals Quirrel zeigten:

Erst das Poster mit Startdatum gewährten in Harrys Brillen-Spiegelung aber einen ersten Blick auf das neue Hogwarts-Schloss:

Cast und Crew: Die Besetzung der Harry Potter-Serie

Neben Neil Blair (Phantastische Tierwesen) und Ruth Kenley-Letts (Strike) wird auch Romanautorin J.K. Rowling als ausführende Produzentin an der Serien-Umsetzung beteiligt sein wird. Außerdem kehrte Produzent David Heyman zurück, der bereits die 8-teilige Filmreihe des Zauberschülers maßgeblich mitbestimmt hatte.

Anfang 2024 bewarben sich mehrere Kandidat:innen als kreativer Kopf der Harry Potter-Serie. Nachdem die Zahl der Bewerber:innen auf 3 Finalist:innen zusammengeschrumpft war, erhielt die Serie im Juni 2024 endlich ihre Führungsriege:

J.K. Rowling lobte Gardiners Drehbuch als "so, so, so gut" und zeigte sich überzeugt von ihrer und Mylods Vision:



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Ich bin entzückt, unseren Regisseur und unsere Drehbuchautorin anzukündigen, die ich beide als Teil des Produktionsteams interviewt habe. Beide haben eine wahre Leidenschaft für Harry Potter und nachdem ich Francescas Drehbuch der 1. Folge gelesen und Marks Vision gehört habe, bin ich sicher, dass die Serie den Erwartungen mehr als gerecht werden wird.

Das ist die neue Harry Potter-Besetzung

Im Remake der Harry Potter-Serie werden die Rollen in der Mehrzahl neu besetzt. Ein diverserer Cast wurde früh in Aussicht gestellt. Der offene Casting-Aufruf für die drei Hauptrollen suchte Kinder aus Großbritannien im Alter zwischen 9 und 11, die unterschiedliche Video-Auflagen erfüllen mussten – und fand das Trio schließlich unter 32.000 Bewerber:innen. Die Fan-Reaktionen auf das Casting fielen im Vergleich mit den Kino-Vorgänger:innen größtenteils überzeugt aus.

Wie schon bei den Filmen wird das Goldene Trio von drei Newcomer:innen gespielt:

Die erwachsene Harry Potter-Besetzung der Serie

Im neuen Harry Potter-Cast wurden als allererstes sechs erwachsene Darsteller:innen offiziell bestätigt, bevor weitere verjüngte Neubesetzungen berühmter Rollen folgten.

Weitere Kinderstars der Harry Potter-Serie im Cast:

Die im März 2026 verkündeten 21 neuen Hogwarts-Schüler:innen bestätigten zudem, dass Quidditch wieder eine große Rolle in Harrys erstem Schuljahr spielen wird:

Hier könnt ihr die Serien-Besetzung mit den Stars der Filme vergleichen. Ron-Darsteller Alistair Stout stellte seine Serien-Geschwister vor, um den Fuchsbau vollzumachen:

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Ob die Figuren dann auf gleiche Weise in ihrer Wichtigkeit gewichtet werden wie bei ihren auf die Sekunde genau gestoppten Harry Potter-Film-Auftritten oder doch näher an ihren Buch-Nennungen dran sind, wird sich zeigen.

Die Fans und auch der ehemalige Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes wünschten sich als neuen Bösewicht Cillian Murphy (Oppenheimer). Chris Columbus zeigte sich davon ebenfalls begeistert. Schon das Quirrel-Gerücht von Murphys Beteiligung bestätigte sich jedoch genauso wenig wie die Beteiligung von Peter Capaldi (Doctor Who) als Mrs. Ollivander. Ralph Fiennes gab vorsorglich seinem Voldemort-Nachfolger einen Strumpfhosen-Tipp. Im September 2025 schließlich stellte Cillian Murphy klar, dass er nicht Voldemort spielt. Auch der nach ihm hochgespülte neue Favorit Paul Bettany entkräftete die Gerüchte über sich als Dunklen Lord. Zuletzt wünschte sich Kino-Voldemort Ralph Fiennes Tilda Swinton in der Rolle.

Die Theorie von Adolescence-Star Owen Cooper als jungem Voldemort aka Tom Riddle in Staffel 2 könnte sogar stimmen, währen das Gerücht eines Erzählers für die Serie abgeschmettert wurde, nachdem Tom Turner dafür zwischenzeitlich inoffiziell als Kandidat gehandelt worden war.

Kehren alte Harry Potter-Filmstars zur neuen Serie zurück?

Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe erzählte, dass er immer gewusst habe, dass die Bücher neu verfilmt werden würden, glaubte aber, dass ein Gastauftritt seinerseits darin "wahrscheinlich seltsam" wäre. Daniel Radcliffe schloss seine Rückkehr zu Harry Potter aus, weil die Serienmacher einen Neustart anstrebten und er sich nicht aktiv um einen Cameo bemühen würde. Er empfahl jedoch aus eigener Erfahrung (genau wie Game of Throne-Star Sophie Turner), die neuen Jungdarsteller zu schützen.

Dennoch schrieb er dem neuen Harry einen Brief, in dem er den jungen Dominic McLaughlin "die beste Zeit" wünschte (worüber der Jungstar sich extrem freute und auch seinem Harry-Vorgänger antwortete). Daraufhin schrieb auch Ruper Grint seinem Ron-Nachfolger. Zugleich bat Daniel Radcliffe die Öffentlichkeit, ihn nicht zu "Geist" im Leben seines Nachfolgers zu machen, indem man die jungen Serien-Stars ständig nach der Filmbesetzung fragt. Seinem eigenen Sohn will er lieber die Serie als seine Filme zeigen.

Auch bei Emma Watson wirkte eine erneute Beteiligung zum Zuge ihrer Karriere-Neuausrichtung unwahrscheinlich, obwohl sie 2009 verkündet hatte, im Harry Potter Remake gern Professor McGonagall spielen zu wollen.

Dafür meldeten James Phelps und Oliver Phelps als vormalige Weasley-Zwillinge Interesse an einer Rückkehr in der Serie an, wenn auch unter der Bedingung neuer Harry Potter-Rollen. Ginny-Darstellerin Bonnie Wright malte sich unterdessen lieber eine spaßige Rückkehr in einer potenziellen Verfilmung des Theaterstücks aus.

Nach Tom Feltons dramatischen Karriere-Wendungen ist ein Auftritt des Draco-Stars im Harry Potter-Remake nicht unwahrscheinlich. Konkret nach einem potenziellen Serien-Auftritt gefragt, sieht Tom Felton sich in der Rolle seines Vaters Lucius Malfoy. und kehrte sogar auf der Bühne als Draco zurück und gab seinem Nachfolger einen Ratschlag samt Hilfsangebot.

Seine Co-Stars Jason Isaacs (Mr. Malfoy) und Matthew Lewis (Neville) empfahlen sich hingegen eher scherzhaft für die Rollen von Dobby und Lupin – bzw. Isaacs sogar augenzwinkernd als Hermine. Isaacs ließ sich sogar mit dem neuen Draco Malfoy ablichten. Der Neville-Darsteller schloss eine Rückkehr nicht grundsätzlich aus und bekundete seinen Wunsch, einen erwachsenen Neville zu spielen. Nach seiner potenziellen Serien-Rückkehr gefragt, empfahl sich außerdem Gary Oldman für Dumbledore, nachdem sein Sirius Black in den Filmen "nicht genug" aufgetaucht sei.

Harry Potter: Einblicke in die Dreharbeiten, Kosten und mehr

Staffel 1 und 2 sollen fast Back-to-Back gedreht werden, also direkt nacheinander, ohne große Pause dazwischen. Das soll ein zu schnelles Altern der Kinderstars verhindern und dürfte die Wartezeit zwischen den Seasons verkürzen (und die schnelle Alterung der Jungstars verringern).

Als Gehalt für Staffel 1 sollen die drei Jungstars von Harry, Ron und Hermine angeblich 500.000 Britische Pfund verdienen, halb so viel wie Daniel Radcliffes Gage damals für den ersten Film.

Die Harry Potter-Serie baute für 1 Milliarde Pfund eine "Mini City" nahe des Warner-Sets der Filme. Dort entstand auch eine Schule für den jungen Cast. Trotzdem sprach Kameramann Adriano Goldman von "brutalen" Bedingungen: Mit den nur 1,5-Stunden einsetzbaren Kinderstars müssen sie extrem schnell arbeiten, was "Abstriche bei der Qualität" bedeutet, weshalb sie praktisch "alle Szenen vordrehen, während [die Kinder] im Unterricht sind".

Einige Set-Bilder sickerten vorab schon durch. So sah man zum Beispiel früh einen neuen Ligusterweg 4 entstehen:



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Zum neuen Hogwarts-Express wurde die Lokomotive Wightwick Hall BR 6989, die aber sicher noch rot angemalt wird:

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Außerdem wurde mit dem Neubau der Großen Halle klar, dass die Harry Potter-Serie nicht das Hogwarts der Filme weiterverwenden, sondern völlig neu gestalten würde:

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Weitere Zaungast-Fotos wurden kurz nach Drehbeginn vom neuen Harry und denn Stars der Dursley im Londoner Zoo gemacht. Der Modegeschmack von Harrys Tante, Onkel und Cousin wirft hier die Frage auf: Verlegt die Serie ihre Handlung buchgetreu in die 90er?

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Außerdem wurden beim Dreh Harry und Hagrid (Dominic McLaughlin und Nick Frosts Double) im Herzen Londons auf dem Weg zum Tropfenden Kessel gesichtet:

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Darüber hinaus wurden die Weasleys am Bahnhof King's Cross gesichtet:

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Der aus den Filme in der selben Rolle (Professor Flitwick) zur Serie stoßende Warwick Davis, zeigte sich darüber hinaus am Hogwarts-Express:

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Später kamen sogar noch bessere Einblicke zum ikonischen Harry Potter-Zug dazu:

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Dass die Zaubererwelt Voldemorts Niederlage feiert wurde ebenfalls schon gedreht. Dieser exakte Beginn des Buchs wurde in den Filmen übersprungen. Doch nun bekommt ein verdatterter Vernon Dursley seine Umarmung von einem Zauberer im lila Mantel.

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Darüber hinaus wurde John Lithgow als Dumbledore am Strand gesichtet, wo er entweder schon mal die Horcrux-Geschichte vorbereitet oder den Stein der Weisen-Erfinder Nicolas Flamel und seine Frau Perenelle trifft.

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Die Dreharbeiten im Ort Lustleigh zeigen Halloween-Feierlichkeiten in Godric's Hollow und teasen damit, dass der Tod von Harry Potters Eltern am 31. Oktober 1981 von der Serie verfilmt wird.

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Später wurden die Jungdarsteller von Harry, Draco, Ron und Neville in ihren Hogwarts-Schulumhängen abgelichtet:

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Und auch Fluglehrerin Madam Hooch (Louise Brealey) zeigte sich in ihrem gelbem Kostüm:

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Außerdem glaubten Fans, am Bahnhofs-Set von Waterloo Station (anstelle von King's Cross) Hermines Vater Mr. Granger (John Hopkins) gesichtet, was jetzt schon bestätigen würde, dass die Serie in Staffel 1 anders endet als der Film.

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Handlung und Vorlage der Harry Potter-Serie

Wer die Handlung von Harry Potter nicht kennt, bekommt sie hier in Kurzform: Ein Waisenjunge mit Blitznarbe wächst unterdrückt bei der Familie seiner Tante auf. Mit 11 Jahren erfährt er im Jahr 1991, dass er ein Zauberer ist und kommt aufs magische Internat Hogwarts. Während er hier mit Ron und Hermine endlich echte Freunde findet, muss er sich allerdings auch der Wahrheit stellen, dass er als Baby den mächtigen bösen Zauberer Lord Voldemort zu Fall brachte ... und dass diese Auseinandersetzung noch längst nicht ausgestanden ist.

Die Serie soll sich wie die Filmreihe (2001-2011) an die Buchvorlagen von J.K. Rowling halten, die jeweils ein Lebensjahr von Harry Potter abdecken. Das sind in chronologischer Reihenfolge diese 7 Bände, die ihr auch als Sammel-Schuber * oder fette Gesamtausgabe * erwerben könnt:



Außerdem existieren zu den ersten Bänden illustrierte Schmuckausgaben *, die die Harry Potter-Geschichten zusätzlich bebildern.

Vor der Serie kehren die Harry Potter-Bücher im Englischen außerdem als Hörspiel-Neuauflage voller Stars ("Full Cast Audio") in den Sprechrollen zurück. Band 1 erschien im November 2025, jeden darauffolgenden Monat erschien ein weiterer Teil bis zum 12. Mai 2026 (Band 7). Das junge Serien-Trio spricht auch dort Harry, Ron und Hermine in den ersten drei Schuljahren. Matthew Macfadyen wird Voldemort sprechen, Hugh Laurie Dumbledore und Riz Ahmed Professor Snape. Das erste Buch erschien am 4. November 2025 bei Audible. – Auch in Deutschland werden die Bücher ab dem 10. November 2026 von Audible mit vielen Star-Stimmen neu aufgelegt, wobei zum Beispiel Daniel Brühl Voldemort spricht.



Veränderungen: Die Serien im Vergleich mit den Harry Potter-Filmen

Die Chancen der Serien-Neuauflage liegen vor allem darin, in den Büchern weggelassene Details (wie Peeves oder Hermines Hauselfen-Bund) einzubringen. Warner Bros. Television Group-CEO Channing Dungey bestätigte bereits, dass die Serie die Geschichte der Bücher "ausführlicher ergründen" würde.

Dann könnten auch kritisierte Details wie die falschen Haare mehrerer Harry Potter-Figuren richtiggestellt werden. Bekommt Harry diesmal grüne Augen und Hermine größere Zähne? Ob sie ihren Buchvorbildern optisch ähnlicher sein werden, wird sich zeigen. Bonnie Wright wünschte sich von der Serie in jedem Fall eine bessere Behandlung von Ginny. Auch Harry Potter-Produzent David Heyman erklärte :

Wir stehen noch ganz am Anfang. [...] Das wird hoffentlich etwas ganz Besonderes. Die Serie gibt uns die Möglichkeit [...] die Bücher noch tiefer zu erforschen.

Welche Serien-Änderungen kommen auf Harry Potter-Fans zu?

An Änderungen gegenüber den Harry Potter-Filmen ist zur Serie beispielsweise bereits Folgendes bekannt

Warner Bros. Discovery-Chef Robert Obershelp erklärte, dass Harry Potter in Zukunft wie Batman werden solle: Man würde unterschiedliche Versionen der Figur diskutieren und sich fragen: "Welcher Harry bist du?" Außerdem teaste er gegenüber Variety eine Verbindung zur Videospiel-Fortsetzung Hogwarts Legacy 2, mit der die Serie sich "koordinieren" wolle.

Derweil planen außerdem Fantasy-Konkurrenten wie die Serie Fourth Wing, die thematische Parallelen hat, mit Harry Potter in Konkurrenz zu treten. Sogar aus Deutschland kommt eine Fantasy-Trilogie, die stark an Harry Potter erinnert, ins Kino. Netflix bereitet eine magische Film-Großproduktionen vor, lässt ansonsten aber Fantasyserien gerade aussterben. Von Autorin J.K. Rowling soll überdies ihr Fantasy-Kinderbuch-Nachfolger The Christmas Pig verfilmt werden.

Kontroversen und Kritik zur Harry Potter-Serie

Eine Serie bietet sich mit ihrer längeren Erzählzeit und der Folgen- und Staffel-Struktur eigentlich als ideales Format einer Harry Potter-Verfilmung an. Trotzdem galten weder Harry Potter 8 noch das Serien-Reboot besonders kreative Ideen, um dem Franchise neues Leben einzuhauchen. (Was ausgerechnet Martin Scorsese zeigte.) Mit den bekannten Filmen im Hinterkopf wurde der erste Trailer entsprechend gespalten aufgenommen. Für Warner stellte die Neuverfilmung wohl aber den schnellsten und zuverlässigsten Weg dar, um die Zaubererwelt wiederauferstehen zu lassen.



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Zudem fiel die Ankündigung der Harry Potter-Serie in eine kritische Zeit, in der die Entzweiung vieler Fans und der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling nach ihren transfeindlichen Äußerungen einen neuen Höhepunkt erreicht hatte. Stars wie Emma Watson und Daniel Radcliffe distanzierten sich von ihr, das die Kluft vergrößerte. Während Stars wie John Lithgow sich daraufhin für ihre Serien-Beteiligung rechtfertigen mussten ("Warum ist das überhaupt ein Faktor?"), äußerten Stars wie eine Bridgerton-Darstellerin sich dazu, deshalb niemals in der Serie mitspielen zu wollen.

Auch die neuen Stars wurden zu ihrer Serien-Beteiligung angesichts Rowlings Anti-Trans-Position befragt. Snape-Darsteller Paapa Essiedu zeigte sich beispielsweise ans Pro-Trans-Unterstützer, woraufhin JKR meinte : "Ich habe nicht die Macht Schauspieler der Serie zu feuern und würde diese auch nicht ausüben, wenn ich sie hätte." Der neue Hagrid, Nick Frost, wiederum erklärte, dass er nicht mit Rowling übereinstimme, aber ihr ihre persönliche "Meinung zustehe".

Harry Potter-Regisseur Chris Columbusdistanzierte sich ebenfalls von J.K. Rowlings Ansichten. Er hielt die Neuerfilmung zunächst für eine "großartige Idee". Später, nach ersten Hagrid-Bildern, stellte er aber doch die Frage "Was soll das?", weil er nicht genug Änderungen gegenüber den Filmen sah. Eine Cursed Child-Theaterverfilmung von Harry Potter schloss er aus.



Meinung: Die Harry Potter-Serie ist aus 3 Gründen eine schreckliche Idee

Nach der Besetzung von Paapa Essiedu als Snape hagelte es leider rassistische Kommentare zu seiner Besetzung – von Harry Potter-Fans, ihn nicht als Zaubertranklehrer sehen konnten (und wollten) und Traumkandidaten wie Adam Driver hinterhertrauerten. Jason Isaacs verteidigte ihn gegen die Anfeindungen. Trotzdem blieben sogar Todesdrohungen für den neuen Snape nicht aus.

Podcast-Diskussion: Ist die Harry Potter-Serie eine gute Idee?

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Podcast 2 : Remake-Vorfreude oder bittere J.K. Rowling Debatte?

Podcast 3 : Eindrücke und Ersteinschätzung nach dem 1. Trailer

Zur Kritik an der Harry Potter-Serie zählte außerdem der geringe Abstand zur Filmreihe (nur etwas über 20 Jahre nach Beginn bzw. 10 Jahre nach Ende der ersten Adaption). Die andauernde Beliebtheit der 8 Kino-Abenteuer mit ihren ikonischen Orten und Stars drohte der Neuverfilmung auf die Füße fallen – entweder, weil sie zu nah dran oder zu weit weg davon wäre. Würde sie die gelungene erste Verfilmung der Romanreihe verbessern können?



Viele Fans sahen die Ankündigung mitsamt bekanntem Schriftzug als "Verzweiflungstat" und als neu angekurbeltes Melken der Harry Potter-Marke, die nicht zuletzt auch vom Merchandise-Verkauf lebt. Hätte es nicht viel spannende alternative Serien-Ideen für Harry Potter (z.B. zu den Rumtreibern oder als Animationsserie) gegeben?

Auch der Sohn des verstorbenen Dumbledore-Darstellers Richard Harris, der ebenfalls bekannte Schaupieler Jared Harris, hielt mit seiner vernichtenden Meinung zum Harry Potter-Remake nicht hinterm Berg, die "fantastischen Filme in Ruhe" zu lassen, statt sie mit einem Remake zu trüben. Skurrilerweise schwamm eine unautorisierte indonesische Harry Potter-Verfilmung als Serie mit geringem Budget lange unentdeckt auf der Erfolgswelle der Marke mit.

Dass bei einem Erfolg der HBO-Serie weitere Harry Potter-Serien folgen, die neue Geschichten aus der Zaubererwelt erzählen, ist nicht ausgeschlossen. Umgekehrt könnte das TV-Remake aber auch neue Kinofilme anstoßen.

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