Harry Potter-Serie: Favorit für den neuen Dumbledore steht fest (es ist ein Steven Spielberg-Liebling)

Wer spielt Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie? Laut dem Branchenmagazin Variety befindet sich ein Steven Spielberg-Liebling im Gespräch.

Nachdem wir zuletzt erste Informationen zu den Casting-Infos für die Rollen von Harry, Hermine und Ron in der kommenden Harry Potter-Serie erhalten haben, gibt es nun ein spannendes Update, das sich dem Lehrkörper von Hogwarts widmet. Offenbar existiert es ein Favorit für die Rolle von Schulleiter Albus Dumbledore.

Mark Rylance soll Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore in der Harry Potter-Serie spielen

Wie das Branchenmagazin Variety von seinen Quellen erfahren hat, steht Mark Rylance ganz oben auf der Besetzungswunschliste von Warner Bros. Television. Noch soll das Studio nicht in Verhandlungen mit dem britischen Schauspieler getreten sein. Dafür haben erste Gespräche hinsichtlich seiner Verfügbarkeit stattgefunden.

Rylance hat bereits zahlreiche Auftritte in Film und Fernsehen hinter sich. Auch auf der Bühne konnte er als Schauspieler schon reichlich Erfahrung sammeln. 2016 erhielt er den Oscar als Bester Nebendarsteller für seine Performance in dem von Steven Spielberg inszenierten Thriller Bridge of Spies – Der Unterhändler.

Unter der Regie von Spielberg war Rylance ebenfalls in der Roald Dahl-Verfilmung BFG – Big Friendly Giant und Ready Player One zu sehen. In dem verträumte Märchenfilm verkörpert er den titelgebenden Giganten. In dem Sci-Fi-Blockbuster spielte er den Schöpfer einer virtuellen Welt, der einer Dumbledore-Figur gar nicht so unähnlich ist.

Casting-Gerücht: Mark Rylance wäre der vierte Dumbledore-Darsteller im Harry Potter-Universum

Dumbledore ist eine der bekanntesten Harry Potter-Figuren und taucht in fast allen Filmen aus dem Fantasy-Universum auf. Drei verschiedene Schauspieler haben ihn bisher auf er großen Leinwand zum Leben erweckt: Richard Harris (Harry Potter 1-2), Michael Gambon (Harry Potter 3-8) und Jude Law (Phantastische Tierwesen 2-3).

Sollte Rylance tatsächlich für die Harry Potter-Serie gecastet werden, wäre er der erste namhafte Darsteller auf dem Callsheet. Offiziell bestätigt ist die Variety-Meldung bisher allerdings nicht. Dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen mehr und mehr Casting-Meldungen und -Gerüchte zur Serie eintreffen werden.

2026 soll die Neuverfilmung bei dem US-Sender HBO starten. Kreativer Kopf hinter dem Projekt ist Francesca Gardiner (Succession), die als Showrunnerin eng mit Regisseur Mark Mylod (Game of Thrones) zusammenarbeitet. Der Plan des ambitionierten Projekts ist es, die sieben Harry Potter-Bücher in sieben Staffeln zu verfilmen.