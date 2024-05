Die erfolgreichste US-Serie übertrifft sogar NCIS und Blue Bloods: Ihr könnt sie in Deutschland schon bei Disney+ streamen

Die US-Serie Tracker ist ein riesiger Quotenerfolg. Der Mix aus Drama, Krimi und Action streamt hierzulande bei Disney+, aber kaum jemand hat ihn auf dem Schirm.

Seit wenigen Wochen streamt die Serien-Neuheit Tracker hierzulande bei Disney+. Während sich der Hype in Deutschland aber (noch) in Grenzen hält, bricht das Action-Drama in den USA gerade sämtliche Rekorde. Es handelt sich um nichts weniger als die erfolgreichste US-Serie der TV-Saison 2023/2024.

Wer Tracker bisher wenig Beachtung geschenkt hat, sollte diese Entscheidung vielleicht nochmal überdenken. Sogar ein The Boys-Star spielt darin eine wichtige Rolle.

Die erfolgreichste US-Serie läuft bei Disney+: Darum geht's in Tracker

In Tracker spielt Justin Hartley (This is Us) die Spürnase Colter Shaw. Als sogenannter "Reward Seeker" verdient er sich seinen Lebensunterhalt durch Belohnungsgeld, das für das Aufspüren vermisster Personen ausgeschrieben wurde. Und so reist er in seinem mächtigen GMC-Truck quer durch die USA, um unterschiedlichsten Menschen dabei zu helfen, etwas Vermisstes zu finden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tracker schauen:

Tracker - S01 Extended Trailer (English) HD

Das können mal verschollene Personen sein, Zeugen in einem Mordfall oder sogar ein entführtes Rennpferd. Den Möglichkeiten an vielfältigen Fällen scheinen dabei keine Grenzen gesetzt zu sein. Als sogenanntes Procedural setzt Tracker dabei auf das Fall-der-Woche-Prinzip. So muss in jeder Folge eine neue Person aufgespürt werden, wobei Colter immer wieder auf neue Gaststars trifft.

Zur festen Besetzung und Colters Team gehören das Technik-Genie Bobby (Eric Graise) sowie seine zwei lesbischen Handler Teddi (Robin Weigert) und Velma (Abby McEnany). Auch die Anwältin und Love Interest Reenie Greene (Fiona Rene) hilft immer mal wieder aus.

Als Gaststars der einzelnen Folgen sind unterer anderem Jennifer Morrison (Once Upon a Time), Melissa Roxburgh (Manifest) und Supernatural-Star Jensen Ackles zu sehen. Ackles ist ebenfalls als Superheld Soldier Boy aus dem Amazon-Hit The Boys bekannt. Auf seinen Auftritt müssen sich Fans allerdings etwas gedulden, da er erst in Folge 12 von Tracker in Erscheinung tritt.

19 Millionen Menschen schauen Tracker – und Staffel 2 des Serien-Hits ist längst sicher

Keine Serie ist in dieser TV-Saison im US-Network-Fernsehen so stark gestartet wie Tracker. Die Ausstrahlung der ersten Folge direkt im Anschluss an den Super Bowl konnte über 18 Millionen Zuschauende erreichen. Seitdem pendelten sich die Quoten bei über 11 Millionen pro Woche ein, wie die LA Times festhält. Wird die US-Streaming-Auswertung bei Paramount+ noch hinzugerechnet, sind es sogar 19 Millionen Menschen, die Tracker schauen.

Tracker ist nicht nur die erfolgreichste Serie im derzeitigen CBS-Programm, zu dem auch die Krimi-Hits Navy CIS und Blue Bloods - Crime Scene New York sowie die Comedy Young Sheldon gehören, sondern auch die erfolgreichste Network-Serie aller Sender in dieser Season.

Der Quotenerfolg veranlasste den US-Sender CBS dazu, bereits nach der Ausstrahlung von nur vier Episoden eine 2. Staffel in Auftrag zu geben. Diese wird bereits im Herbst 2024 bei CBS und in Deutschland mit etwas Verzug auch bei Disney+ an den Start gehen. In den neuen Folgen werden dann auch die bisherigen Gaststars Jensen Ackles und Melissa Roxburgh erneut als Colton Shaws Geschwister zu sehen sein.

In Deutschland wird die erste Staffel von Tracker seit dem 24. April 2024 wöchentlich bei Disney+ ausgespielt. Das Staffelfinale, also Folge 13, steht ab dem 10. Juli 2024 zum Streamen bereit.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.