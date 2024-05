Die Zukunft von NCIS und 24 weiteren Serien steht fest: Ein ganzes Krimi-Universum wurde endgültig abgesetzt

Der Sender CBS entscheidet über die Zukunft von 25 Serien. Darunter Blue Bloods und das NCIS-Universum. Hier gibt's die Übersicht mit allen abgesetzten, verlängerten und neuen Serien.

Der US-amerikanische TV-Sender CBS ist hauptsächlich für eines bekannt: Krimiserien. Hier sind nicht nur die beliebten Serien-Franchises NCIS und FBI beheimatet, sondern auch der Action-Hit S.W.A.T. und das Polizei-Drama Blue Bloods. Nun hat CBS das Schicksal zahlreicher Serien für die kommende TV-Saison entschieden.

Jedes Jahr im Mai stellen die größten TV-Sender der USA ihre Programme für die kommende TV-Saison beim sogenannten Upfronts-Event vor. In diesem Jahr sind die Serienpläne von besonderen Umständen beeinflusst. Die Hollywood-Streiks 2023 zogen zahlreiche Verspätungen und verkürzte Staffeln nach sich. So hatten einige Sender nur wenige Wochen bzw. Folgen Zeit, um über das Schicksal von Serien zu entscheiden.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen 25 abgesetzten, verlängerten und neuen CBS-Serien für die Saison 2024/2025.

S.W.A.T. und NCIS gehen weiter: Alle Serien, die CBS verlängert hat

CBS S.W.A.T. endet doch nicht

Ganze 12 Serien haben es in die kommende TV-Season geschafft. Besonders großes Vertrauen legt CBS weiterhin in das Flaggschiff des FBI-Universums, dessen Mutterserie um gleich drei weitere Staffeln verlängert wurde.

Die größte Überraschung ist jedoch die Verlängerung der Action-Serie S.W.A.T., die in Deutschland bei WOW (7 Staffeln) und Netflix (5 Staffeln) im Abo streamt. Im vergangenen Jahr revidierte der Sender nach lautem Fan-Aufschrei die Absetzung nach 6 Staffeln und gab eine Abschlussstaffel in Auftrag. Diese ist jetzt doch nicht das Finale und es wird noch eine 8. Staffel folgen.

Goodbye, Blue Bloods und CSI: Alle Serien, die CBS abgesetzt hat

CBS Blue Bloods geht zu Ende

Der Abschied von Blue Bloods ist nicht nur für Krimi-Fans, sondern auch den Serien-Cast schmerzhaft. Noch ist dieser aber nicht gekommen. Zwar wurde das Serienende nach 293 Folgen längst beschlossen, doch werden die finalen Episoden von Staffel 14 erst im Herbst 2024 zu sehen sein.

Besonders hart trifft es die Krimiserien NCIS: Hawaii, So Help Me Todd und CSI: Vegas. Aufgrund der Hollywood-Streiks umfassten ihre jüngsten Staffeln lediglich 10 Episoden. Die jeweiligen Absetzungen wurden zu spät bekannt gegeben, sodass diese nun ohne richtigen Abschluss enden. Mit dem vorzeitigen Ende des jüngsten CSI-Revivals ist das legendäre Krimi-Universum nach 24 Jahren endgültig Geschichte.

Das NCIS-Universum wächst: Die Serien-Neuheiten 2024/2025 bei CBS

Gleich 7 Serien-Neuheiten stehen bei CBS in den Startlöchern. Ein Matlock-Reboot und eine Sitcom mit Damon Wayans wurden schon 2023 in Auftrag gegeben und wurden aufgrund der Hollywood-Streiks für die nächste TV-Saison aufgehoben. Folgende Serien wurden bestellt und werden demnächst ins Programm von CBS wandern:

NCIS-Fans können sich über zwei neue Spin-offs freuen. Während die Vorgeschichte des jungen Leroy Gibbs im Herbst bei CBS startet, wird das erste in Europa angesiedelte Spin-off hingegen beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen sein.

Wann und wo die restlichen Serien-Neuheiten in Deutschland ausgestrahlt werden, steht leider noch nicht fest. Da das The Big Bang-Universum hierzulande bisher bei ProSieben beheimatet war, könnte auch die Young Sheldon-Sequel-Serie dort gezeigt werden.

