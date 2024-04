Disney-Film verstört seit 82 Jahren Kinder: Jetzt kommt die neue Version, die noch grausamer sein will (hier ist das erste Video)

Ein Disney-Klassiker sorgt seit über 80 Jahren für Kindheitstraumata. Bald soll eine Horror-Version des Films erscheinen. Der erste Teaser-Trailer verdeutlicht die skurrile Prämisse des Schockers.

Seit 1942 werden kleine Kinder gewissenlos vor Leinwänden und TV-Bildschirmen abgesetzt, um sich Bambi anzusehen. Was folgt, ist ein Erlebnis, das Disney-Fans oft ein Leben lang begleitet. Immerhin haben sie mit einem der traurigsten Kino-Momente aller Zeiten zu kämpfen, wenn Bambi seine Mutter verliert.

Auf eine ganz andere Art soll jetzt die Horror-Neuauflage des Films verstören. Der erste Teaser-Trailer zu Bambi: The Reckoning zeigt den süßen Hirsch als blutrünstiges Monster.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Bambi: The Reckoning an

Bambi: The Reckoning - Teaser Trailer (English) HD

Horror-Bambi ist längst nicht alles: Disney-Klassiker werden als Schocker neu aufgelegt

Bambi: The Reckoning dreht sich um die namensgebende Disney-Figur, die in der Horror-Version an den Menschen Rache nehmen will, deren Kugeln für den Tod ihrer Mutter verantwortlich sind. Als kräftiger, erwachsener Hirsch macht Bambi die Jäger zu Gejagten.

Die Neuauflage eines Disney-Klassikers als Schocker ist kein Einzelfall. Die Produzenten von Winnie the Pooh: Blood and Honey planen ein ganzes Horror-Universum, in dem neben Einzelfilmen wie Pinocchio Unstrung auch verschiedene Kindheitsheld:innen als Grusel-Avengers in Crossovern zusammenfinden sollen.

Wann kommt Bambi: The Reckoning nach Deutschland?

Ein deutsches Startdatum für Bambi: The Reckoning steht bisher noch nicht fest. Wem das Konzept gefällt, der kann sich allerdings am 25. April 2024 schon auf Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2 freuen und dem Knuddelbär Puh beim Morden zusehen.



