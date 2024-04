Die bisher besten Streaming-Filme 2024: Ein Sci-Fi-Abenteuer, knallharte Action aus Deutschland & mehr

Welche sind die bisher besten Streaming-Filme 2024? Wir haben fünf Highlights herausgesucht, die wir euch in der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber besonders ans Herz legen wollen.

Nach drei Monaten wagen wir den ersten Blick zurück auf das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die besten Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind. Einige große Blockbuster hat es bereits gegeben, etwa der Fantasy-Kracher Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in der Hauptrolle.

Für unsere Top 5 der bisher besten Streaming-Filme 2024 haben wir eine bunte Auswahl mit bekannteren und unbekannten Titeln zusammengestellt. Im Podcast verraten euch, warum sie so gut sind und wo ihr sie streamen könnt. Vom berührenden Sci-Fi-Abenteuer bis zur dröhnenden Rückkehr eines Action-Gotts ist alles dabei.

Streaming-Filme bei Netflix, Amazon und Co.: Unsere 5 Geheimtipps im Frühling

Unser Podcast beginnt mit einem deutschen Beitrag, der Anfang des Jahres bei Netflix erschienen ist: In 60 Minuten muss Emilio Sakraya als MMA-Kämpfer einmal quer durch Berlin rennen, um rechtzeitig zum Geburtstag seiner Tochter zu kommen. Ansonsten verliert er das Sorgerecht. Doch jede Menge Gangster sind ihm auf den Fersen.

Darüber hinaus reden wir über ein packendes Gerichtsdrama von einem Altmeister, das sich bei Paramount+ versteckt, und Adam Sandlers jüngstes Netflix-Projekt, das von seinen Komödien kaum weiter entfernt sein könnte. Außerdem dabei: Der neue Film von Sofia Coppola und Michael Manns erste Regiearbeit in neun Jahren.

Alle Filme, über die wir im Podcast sprechen:

Die nächsten Streaming-Film-Highlights stehen schon in den Startlöchern. Bereits im April setzt Zack Snyder sein Rebel Moon-Epos bei Netflix fort, ehe Eddie Murphy einmal mehr als Beverly Hills Cop für Recht und Ordnung sorgt.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

