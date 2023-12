Dschungelcamp 2024-Enthüllung: Der erste Star für die nächste Staffel steht fest

Auch 2024 geht Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! in eine neue Runde. Jetzt steht der erste IBES-Kandidat für die nächste Dschungelcamp-Staffel offiziell fest.

Natürlich dürfen sich Fans von Trash-TV, Ekelprüfungen und C-Promi-Krawall auch 2024 wieder auf eine neue Ausgabe von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! freuen. Jetzt wurde von RTL offiziell verkündet, wer der erste Teilnehmer unter den neuen Stars der nächsten Dschungelcamp-Staffel ist.

Deutscher Schauspiel-Star Heinz Hoenig zieht ins Dschungelcamp 2024 ein

Wie RTL selbst berichtet, ist Heinz Hoenig der erste offizielle Teilnehmer für die neue Dschungelcamp-Staffel. Der 72-Jährige ist ein deutscher Schauspiel-Star, der unter anderem in Filmen wie Das Boot oder in der TV-Serie Der König von St. Pauli mitgespielt hat.

Constantin Heinz Hoenig in Das Boot

Gegenüber RTL sagt Hoenig zu seiner Teilnahme in der kommenden 17.Staffel Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!:

Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt.

Die neue Dschungelcamp-Staffel wird im Januar bei RTL laufen. Ein genaues Datum für den Sendestart gibt es noch nicht.

