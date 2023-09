Jahrelange Two and a Half Men-Schlammschlacht: Hat der Charlie Sheen-Rauswurf die Serie zerstört?

Vor 20 Jahren ist Two and a Half Men gestartet. Acht Jahre später war sie eine der größten Serien der 2000er Jahre und dann wurde der Hauptdarsteller gefeuert: Charlie Sheen

Two and a Half Men feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. In den 2000er Jahre wirkte die Erfolgs-Sitcom geradezu unbesiegbar. Doch dann wurde nach acht Staffeln Hauptdarsteller Charlie Sheen gefeuert und die Verantwortlichen mussten eine wichtige Entscheidung über die Zukunft der extrem erfolgreichen Serie treffen.

Was hat zum Rauswurf von Charlie Sheen geführt? Wie hat sich Two and a Half Men neu erfunden? Und was bleibt zwei Dekaden später übrig, wenn wir auf die Sitcom und einen der größten Serien-Skandale des 21. Jahrhunderts zurückblicken? Wir gehen die wichtigsten Fragen zu Two and a Half Men und Charlie Sheen durch.

Einer der größten Serien-Skandale erklärt: Wer hat Two and a Half Men zerstört?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber sprechen wir für gewöhnlich über die Filme und Serien, die frisch bei Netflix, Amazon und Co. erscheinen. Heute wagen wir einen Blick in die Vergangenheit und schauen uns den Start von Two and a Half Men an. Egal, ob ihr die Serie in- und auswendig kennt oder noch nie auch nur eine Folge gesehen habt – wir führen durch die wichtigsten Stationen in der TAAHM-Historie.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

