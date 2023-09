Das gab es noch nie: RTL plant neue Dschungelcamp-Serie für 2024 und die Idee verspricht Mega-Comebacks

Nächstes Jahr wird das Dschungelcamp in Deutschland 20 Jahre alt. Zum Jubiläum plant RTL eine zusätzliche All-Stars-Staffel im Sommer.

Wenn das Dschungelcamp 2024 in eine neue Runde geht, dürfen sich Fans wohl auf gleich zwei Staffeln freuen. Nach dem Start im Jahr 2004 feiert Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! im kommenden Jahr 20-jähriges Jubiläum und das will RTL mit einer besonderen Zusatz-Staffel feiern.

RTL plant zusätzliche Sommer-Staffel des Dschungelcamps für 2024

Von DWDL stammt die Info, dass RTL und RTL+ neben der nächsten Dschungelcamp-Ausgabe im Januar eine zusätzliche Staffel im Sommer bringen wollen. Der Sender orientiert sich dabei an Großbritannien und plant eine All-Stars-Staffel mit Kandidat:innen aus der bisherigen Dschungelcamp-Historie. Das neue Format soll in Südafrika vorproduziert und aufgezeichnet und somit nicht täglich live ausgestrahlt werden.

Wer an der Sommer-Staffel des Dschungelcamps teilnimmt, ist noch nicht bekannt. RTL soll gerade Kontakt mit diversen vergangenen Stars aufnehmen und sie für das Spezial-Format anfragen.

Laut DWDL startet der Dschungelcamp-Ableger im Spätsommer 2024 zuerst bei RTL+, danach aber auch regulär bei RTL.

