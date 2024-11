Eines der legendärsten Sci-Fi-Monster kehrt 2025 zurück – und wird jetzt der Held (!) im neuen Film

Die Predator-Reihe geht nächstes Jahr mit gleich zwei Filmen weiter. In einem davon gibt es eine große Neuerung, denn das tödliche Alien soll hier zum Helden werden!

Mit Prey gelang der Predator-Reihe 2022 ein kleines Wunder. Nachdem der vierte Film von 2018 (Upgrade) ein kommerzielles und künstlerisches Desaster war, schuf Regisseur Dan Trachtenberg eine furiose Kurskorrektur im Franchise. In Prey musste es eine Comanchen-Kriegerin 300 Jahre in der Vergangenheit mit dem ikonischen Alien aufnehmen.

Durch den Erfolg des Films wurde ein weiterer Predator-Film von Trachtenberg in Auftrag gegeben, zu dem es jetzt ein spannendes Update gibt. So eine Story gab es in dem Science-Fiction-Franchise jedenfalls noch nie zu sehen.

Neuer Predator-Film macht das tödliche Monster zum Helden

Gegenüber Empire hat der Regisseur jetzt enthüllt, dass ein Predator im kommenden Film die Hauptrolle spielt:

Die Kreatur steht im Mittelpunkt und führt den Film an. Er ist immer noch knallhart, aber da ist auch etwas, das einen emotional berührt. Es war eine Herausforderung, einen Charakter zu erschaffen, mit dem man sich verbunden fühlt, von dem man sich aber gleichzeitig sehr einschüchtern lässt.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zum Predator-Kracher Prey schauen:

Prey - Trailer (Deutsch) HD

Predator: Badlands wird also der erste Teil der Reihe, in dem die titelgebende Kreatur zum Helden wird. Die Handlung des Films wird nach Prey wieder in der Zukunft auf einem Alien-Planeten spielen. Neben dem Predator als Hauptfigur wird Schauspielerin Elle Fanning (The Neon Demon) im neuen Teil Zwillingsschwestern verkörpern.

Wann startet Predator: Badlands im Kino?

Der neue Film der Sci-Fi-Reihe soll am 6. November 2025 bei uns starten. Daneben wurde sogar ein zweiter neuer Predator-Film gedreht, der davor erscheinen soll. Zu diesem Projekt gibt es aber noch keine Infos. Prey und alle anderen Filme des Predator-Franchise könnt ihr jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

