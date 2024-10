Riesige Sci-Fi-Überraschung: Nächstes Jahr kommen 2 (!) neue Predator-Filme

Aufregende Neuigkeiten für Predator-Fans: Die Sci-Fi-Reihe um die Weltraumjäger geht schnell weiter als gedacht. Dan Trachtenberg hat zusätzlich zu Badlands einen weiteren Predator-Film gedreht.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass sich der nächste Ableger der Predator-Reihe offiziell auf dem Weg ins Kino befindet. Im November 2025 geht die Science-Fiction-Reihe auf der großen Leinwand weiter – und zwar mit Predator: Badlands. Wie sich herausstellt, ist das aber noch nicht alles. Es gibt noch einen weiteren Film.

Gebeutelte Sci-Fi-Reihe blüht wieder auf: Geheimer Predator-Film erscheint noch vor Badlands

Der Hollywood Reporter hat kürzlich ein Interview zur Zukunft von 20th Century Studios veröffentlicht. Darin enthüllt Steve Asbell, Präsident des bei Disney beheimaten Studios, dass neben Badlands noch ein zweiter Predator-Film gedreht wurde, von dem die Welt bisher nichts wusste. Und er soll schon bald veröffentlicht werden.

Konkret sagt Asbell:

Nach dem Erfolg [des Predator-Prequels] Prey kam [Regisseur] Dan [Trachtenberg] zurück und sagte, er wolle Prey 2 nicht machen. Und wir sagten: 'Was willst du dann machen?' Und er ratterte einen Haufen Ideen herunter, die ziemlich verrückt, aber richtig cool waren.

Und jetzt wird es spannend:

Wir haben tatsächlich zwei davon umgesetzt. Zwei [Predator-Filme] kommen nächstes Jahr heraus. Über den einen kann ich noch nichts sagen, aber der andere ist der Live-Action-Predator mit Elle Fanning, der gerade in Neuseeland fertiggestellt wurde. Der wird irgendwann nächstes Jahr in die Kinos kommen.

Die große Frage lautet nun natürlich: Was genau versteckt sich hinter dem geheimen Predator-Film? Asbell verrät nur, dass dieser ebenfalls von Dan Trachtenberg inszeniert wurde und noch vor (!) Predator: Badlands erscheint. Wenn wir uns Asbells Aussage genau anschauen, lassen sich noch zwei weitere Details herauslesen.

Kommt der geheime Predator-Film zu Disney+? Und könnte es sich um ein animiertes Sci-Fi-Abenteuer handeln?

Asbell betont, dass Badlands ins Kino kommt. Bei dem geheimen Predator-Film lässt er hingegen offen, ob es sich um ein Projekt für die große Leinwand oder fürs Streaming handelt. Zudem umschreibt er Badlands als Live-Action-Film, was seltsam ist, da bisher alle Predator-Filme im Realfilmgewand erschienen sind.

Warum erwähnt er den Live-Action-Aspekt? Könnte der geheime Predator-Film etwa ein Animationsfilm sein? Das würde erklären, wie das Projekt so lange geheimgehalten werden konnte. Ein Animationsfilm lässt sich in einer kontrollierteren Umgebung umsetzen als ein Realfilm mit Dreharbeiten im Studio und echten Schauplätzen.

Hierbei handelt es sich bisher aber nur um Spekulationen. Offiziell sind keine weiteren Informationen bekannt. Der Hollywood Reporter schickt dennoch eine Frage nach: Wenn das Predator-Franchise gerade aus aufblüht – dürfen wir uns auch über eine weitere Begegnung mit dem unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt freuen?

Konkrete Pläne für einen neuen Alien vs. Predator-Film gibt es bei 20th Century Studios noch nicht. Asbells Antwort schürt dennoch Hoffnungen: "Wahrscheinlich", sagt der Studiochef. "Aber so weit sind wir noch nicht gekommen. Und wir werden es nicht einfach so raushauen." Der Fokus liegt vorerst also auf den Einzelreihen.