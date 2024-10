Sci-Fi-Rettung geglückt: Eines der ikonischsten Film-Monster darf endlich wieder im Kino wüten

Vor ein paar Jahren wirkte es, als hätten wir eine der ikonischsten Sci-Fi-Figuren verloren. Doch dann konnte ein Film das Ruder der Reihe herumreißen. Die Rede ist von Predator.

Nachdem sich der vierte Predator-Film, Predator - Upgrade, 2018 sowohl finanziell als auch qualitativ als massive Enttäuschung entpuppte, war das Schicksal der legendären Sci-Fi-Reihe ungewiss. So ungewiss, dass das nächste Projekt sogar komplett ohne den Weltraumjäger im Titel entwickelt wurde. Prey konnte dennoch ein kleines Wunder vollbringen.

Der 2022 bei dem Streaming-Dienst Disney+ veröffentlichte Ableger erfand die Predator-Reihe als Prequel im 18. Jahrhundert neu. Durch die Augen von Comanchen erleben wir die Ankunft des gefährlich Sci-Fi-Schurken auf der Erde. Und das mit großem Erfolg: Der nächste Film, Predator: Badlands, hat längst grünes Licht erhalten.

Legendäre Sci-Fi-Reihe kehrt ins Kino zurück: Der nächste Predator-Film startet im November 2025

Prey konnte die Verantwortlichen bei 20th Century Studios und Disney nicht nur davon überzeugen, das Franchise weiter auszubauen, sondern es ebenfalls zurück ins Kino zu bringen. Nachdem lange Zeit unklar war, wie Predator: Badlands genau veröffentlicht werden würde, steht nun fest: Der Film startet am 7. November 2025 im Kino.



Hier könnt ihr den Trailer zu Prey schauen:

Prey - Trailer (Deutsch) HD

Das teilt der Hollywood Reporter mit. Bei dem Datum handelt es sich vorerst nur um den US-Start. Es ist aber davon auszugehen, dass Predator: Badlands hierzulande zeitnah erscheint. Inszeniert wurde der Film von Dan Trachtenberg, der neben Prey auch das großartige Sci-Fi-Kammerspiel 10 Cloverfield Lane gedreht hat.

Eine offizielle Handlungsangabe wurde bisher nicht enthüllt. Was wir aber definitiv wissen, ist, wer die Hauptrolle spielt: Elle Fanning. Die aus Filmen wie Maleficent, Super 8 und The Neon Demon bekannte Schauspielerin soll in Predator: Badlands laut geleakten Casting-Infos sogar gleich in einer Doppelrolle zu sehen sein.

Predator: Badlands erzählt angeblich von Zwillingsschwestern, die beide von Elle Fanning gespielt werden

Die Fan-Seite Alien vs. Predator Galaxy berichtete im August über den Casting-Aufruf. Wie es aussieht, befinden sich die Zwillingsschwestern Thia und Tessa im Mittelpunkt der Geschichte, die nun beide von Fanning verkörpert werden. Die Schwestern sollen sehr unterschiedlich sein und jede Menge persönliche Konflikte mitbringen.

Die Dreharbeiten zu Predator: Badlands starteten im August in Neuseeland unter dem Arbeitstitel Backpack. Darüber hinaus arbeitet Trachtenberg an einer Fortsetzung zu Prey. Wie es um dieses Projekt steht, ist aktuell unklar. Vorerst scheint der Fokus des Filmemachers auf der Fertigstellung von Predator: Badlands zu liegen.