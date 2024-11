Das Dune-Universum kehrt mit neuer Sci-Fi-Serie zurück – aber lohnt sich Dune: Prophecy?

Dune: Prophecy nimmt Sci-Fi-Fans von Frank Herberts Epos an die Hand, um ihnen den Orden der Bene Gesserit näherzubringen. Mit Erfolg? Das loten wir im Podcast spoilerfrei aus.

Auf die zwei Sci-Fi-Kinohits Dune und Dune: Part Two folgt in wenigen Tagen die Serie Dune: Prophecy. Auch wenn deren Geschichte mehr als 10.000 Jahre vor Paul Atreides angesiedelt ist, wird die HBO-Serie sich wohl oder übel an Denis Villeneuves Filmen messen müssen. Hält sie diesem Vergleich stand?

Sci-Fi-Phänomen kehrt mit Dune: Prophecy zurück – die Serie im Podcast-Check

Dune: Prophecy hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nach vielen Verzögerungen startet die Science-Fiction-Serie nun endlich. Sie spielt im selben Universum wie die Villeneuve-Kinofilme mit Timothée Chalamet, allerdings 10.148 Jahre vor der Geburt von Paul Atreides. Im Design und der Erzählung gibt es trotzdem viele Parallelen zur jüngsten Verfilmung von Frank Herberts Sci-Fi-Klassiker.



Im Zentrum der Dune-Serie steht der Orden der Bene Gesserit, also die Schwesternschaft, die auch zu Pauls Zeiten die Geschicke der Häuser und Planeten maßgeblich beeinflusst. Die Schwestern Valya und Tula Harkonnen (Emily Watson und Olivia Williams) sind hier die treibende Kraft hinter den "Space-Hexen", wenn neue Anwärterinnen gefunden und Prophezeiungen verhindert werden müssen. Der Imperator Corrino (Mark Strong) gewinnt im Soldaten Desmond Hart (Travis Fimmel) allerdings einen mächtigen Anhänger, an dem die Wahrsage- und Manipulationskünste der mächtigen Frauen scheitern könnten.

Wir zeigen euch, welche Parallelen Dune: Prophecy zu den zwei Dune-Filmen hat, sowohl was das Design als auch was die Erzählung anbelangt. Von Buch-Anspielungen bis zu Lieblingsfiguren knöpfen wir uns Stärken und Schwächen der neuen Sci-Fi-Serie vor, vermeiden dabei aber größere Spoiler.

Dune: Prophecy läuft bei Sky bzw. dem Streaming-Dienst WOW ab dem 18. November 2024 wöchentlich mit insgesamt 6 Folgen. Unser Podcast-Seriencheck basiert auf den ersten vier Episoden.

