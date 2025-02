Erster Fantastic Four-Trailer enthüllt den neuen Thanos: Der Planetenfresser ist nur eine Sekunde zu sehen

Gestern kam der erste Trailer zu The Fantastic Four: First Steps und gewährte uns den ersten Blick auf die jüngste Superheld:innen-Familie im Marvel-Universum. Doch das war noch lange nicht alles.

Die Spannung war groß: Wie würde die Ankunft der Fantastic Four im Marvel Cinematic Universe aussehen? Vor wenigen Stunden haben wir die Antwort in Form eines ersten Teaser-Trailers bekommen, der uns in eine alternative Dimension entführt, in der Mister Fantastic und Co. ein fester Bestandteil von New York sind.

Die Fantastic Four sind jedoch nicht die einzigen bekannten Marvel-Figuren, die wir in dem Teaser-Trailer zu Gesicht bekommen. Ganz kurz taucht sogar der große Bösewicht des Films auf – und groß ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen. In einer prägnanten Einstellung ragt sein Schatten über ganz New York, als würde er es verschlingen.

Der Trailer zu Fantastic Four: First Steps zeigt uns zum ersten Mal Bösewicht Galaktus im MCU

Thanos, tritt zur Seite. Denn in The Fantastic Four: First Steps lernen wir mit Galaktus einen der furchteinflößendsten Gegenspieler der Marvel-Geschichte kennen. Galaktus ist ein Weltenzerstörer, der sich am liebsten ganze Planeten einverleibt. In Fantastic Four: Rise of The Silver Surfer tauchte er in Form einer riesigen Wolke auf.

Im Marvel Cinematic Unvierse erhält Galaktus nun eine greifbarere Gestalt:

Zum Leben erweckt wird Galaktus von Ralph Ineson (The Green Knight), dessen mächtige brummende Stimme wie geschaffen ist für den Marvel-Schurken. Zudem kommt Galaktus nicht allein: In Fantastic Four: First Steps lernen wir eine weibliche Version des Silver Surfers kennen, die von Julia Garner (The Assistant) gespielt wird.

Laut der offiziellen Handlungsangabe erwartet uns Folgendes:

[Die Fantastic Four] sind gezwungen, ihre Rollen als Superhelden mit der Stärke ihrer Familienbande in Einklang zu bringen und müssen die Erde vor einem gefährlichen Weltraumgott namens Galactus und seiner rätselhaften Begleiterin Silver Surfer, verteidigen. Und wenn Galactus‘ Plan, den gesamten Planeten und jeden, der darauf lebt, zu verschlingen, nicht schon schlimm genug wäre, wird es plötzlich auch noch sehr persönlich.

Nach dem Absatz könnt ihr euch die eingangs erwähnte Einstellung anschauen, in der sich Galaktus' Schatten über die Manhattan-Insel legt. Und wo wir schon bei Ralph Ineson sind: Der spielt aktuell auch in dem Horror-Remake Nosferatu mit, in dem die Ankunft des Vampirs mit einer ähnlichen Aufnahme auf die Leinwand gebannt wird.

Mehr bekommen wir von Galaktus vorerst nicht zu Gesicht. In den nächsten Monaten wird jedoch sicherlich noch ein ausführlicher Trailer sowie weitere Einblicke aus dem Film veröffentlicht werden. Vorerst ging es darum, die neuen Fantastic Four vorzustellen: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach.

Wann startet der neue Fantastic Four-Film im Kino?

The Fantastic Four: First Steps ist nach Captain America: Brave New World und Thunderbolts* der dritte MCU-Film, der uns dieses Jahr im Kino erwartet. Marvel und Disney haben sich einen Kinostart im Blockbuster-Sommer gesichert: Ab dem 24. Juli 2025 retten die Fantastic Four die Welt vor dem planetenhungrigen Galaktus.