Geniale Fantasy-Serie von Disney+ streamt ab heute erstmals gratis

Ein Fantasy-Serientipp der letzten Jahre ist jetzt gratis im Stream aufgeschlagen, um euch mit 8 kurzen Folgen in eine ungewöhnliche Parallelwelt zu entführen.

Vor zwei Jahren startete bei Disney+ im Abo ein Fantasy-Highlight unter dem Radar. Jetzt könnt ihr die außerordentliche Serie Extraordinary sogar gratis streamen, denn ab sofort steht ihre 1. Staffel in der ARD Mediathek zum Streamen bereit.

Fantasy kostenlos streamen: Extraordinary schickt Normalo in eine Welt von Super-Menschen

Mit einem ungewöhnlichen Fantasy-Konzept wirft uns die britische Serie Extraordinary in eine abgedrehte Parallelwelt: Hier entwickelt jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr erreicht, eine besondere, übernatürliche Kraft. Alle Menschen, bis auf die 25-jährige Jen (Máiréad Tyers), deren Außergewöhnlichkeit sich einfach nicht einstellen will. Jen ist also in einer Welt voller Superhelden die einzige ohne besondere Fähigkeiten. Sehr zu ihrem Missfallen.

Schaut hier den Trailer zu Extraordinary:

Extraordinary - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wie unschwer zu erraten ist, handelt es sich bei Emma Morans Extraordinary um eine Fantasy-Komödie. Viel des herrlich absurden Humors zieht die Serie, als Kommentar auf den Superhelden-Hype, aus Figuren mit absolut unbrauchbaren Kräften. Sicher, es gibt auch die üblichen fliegenden oder starken Personen, aber nicht jeder ist mit einer bestaunenswerten Kraft gesegnet – was ein menschlicher PDF-Drucker, jemand, der Fische herbeirufen kann und eine Technik-Manipulatorin, die keine Ahnung von Technik hat, zeigen.

Im Kern der Feel-Good-Serie besticht vor allem die liebenswerte WG, in der Jen wohnt. Dort stehen der reichlich egoistischen (Nicht-Super-)Heldin ihre beste Freundin Carrie, ein Geister-Behälter, der die Zeit zurückspulende Kash, sowie Katzenmann Jizzlord mit Rat und Tat zur Seite. Nicht umsonst gehörte Extraordinary zu den besten Disney+-Serie des Jahres 2023.

Wo streamt die Fantasy-Serie Extraordinary?

Auch wenn die 1. Staffel Extraordinary seit dem 15. Januar 2025 in der ARD Mediathek verfügbar ist, streamt die Serie natürlich weiterhin bei Disney+ *. Dort könnt ihr auch die mittlerweile erschienene 2. Staffel der Superhelden-Fantasy-Comedy schauen.

