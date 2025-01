In 2 Wochen kommt ein deutscher Fantasy-Hit zu Netflix: Mehr als zwei Millionen sahen ihn im Kino

Nur noch zwei Wochen trennen uns vom Netflix-Start eines deutschen Fantasy-Films, der an den Kinokassen nur von einer anderen hiesigen Produktion überholt wurde.

Netflix nimmt demnächst die deutsche Fantastik-Komödie Chantal im Märchenland ins Angebot auf. Der märchenhafte Fack ju Göhte-Ableger mit Jella Haase in der Titelrolle lief im letzten Jahr sehr erfolgreich im Kino und wurde von 2,5 Millionen Menschen gesehen. Was hiesige Filmproduktionen angeht, performte 2024 nur eine Fantasy-Fortsetzung erfolgreicher.

Bora Dagtekin, der auch hinter der Fack ju Göhte-Filmreihe steckt, führte erneut Regie und brachte auch das Chantal-Drehbuch zu Papier.

Deutsche Fantasy bei Netflix: Darum geht es in Chantal im Märchenland

Chantal Ackermann hat die Schule abgeschlossen und will als Make-up-Influencerin ins Berufsleben einsteigen. Das einzige, was ihr jetzt noch zum Erfolg fehlt, sind Follower. Bei einem Instagram-Contest winkt schließlich die Chance, einen Werbedeal mit einem Kaugummihersteller zu gewinnen. Doch die Dreharbeiten für ihr Video nehmen eine unvorstellbare Wendung, als ein antiker Zauberspiegel Chantal und ihre beste Freundin Zeynep (Gizem Emre) in die Märchenwelt transportiert.

Wie die Fee Funkelchen (Maria Happel) ihnen erklärt, dauert es 24 Stunden, bis sich das Portal in unsere Welt wieder öffnet. Beste Gelegenheit für Chantal und Zeynep also, die bunte Fantasy-Kulisse für Insta-Content zu nutzen. Doch bei ihrer Reise durchs Märchenland wartet ein ganzes Abenteuer auf das irdische Duo.

In weiteren Rollen sind Nora Tschirner als Hexe Sansara, Maria Ehrich als Prinzessin Amalia sowie Alexandra Maria Lara und Cooper Dillon als Königin und König des Märchenlandes zu sehen.

Unsere Schwesternseite Filmstarts vergab 3,5 von 5 Sterne an die deutsche Fantasy-Komödie und urteilte: "Jella Haase hat mit Chantal eine der erfolgreichsten (und ja, auch lustigsten!) deutschen Comedy-Kunstfiguren der letzten 20 Jahre geschaffen. Als solche trägt sie nun auch ihren eigenen Kinofilm, selbst wenn die eine zentrale Pointe über die (zu) stolze Laufzeit hinweg schon sehr ausgereizt wird."

Wann kommt Chantal im Märchenland zu Netflix?

Der deutsche Märchen-Hit wird in zwei Wochen, am Mittwoch, den 29. Januar 2025 ins Streaming-Programm von Netflix gezaubert. Die Fack ju Göhte-Filme liegen dort ebenfalls vor. Seit 2022 ist Chantal-Darstellerin Jella Haase schon zusätzlich mit dem Streaming-Riesen im Geschäft, denn sie ist auch Star der gefeierten Agentinnen-Thrillerserie Kleo.