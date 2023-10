Fantasy-Highlight bei Disney+: Eine der genialsten Serien des Jahres kam schon im Januar und trotzdem hat sie bisher kaum jemand gesehen

Bei der Masse an Serien, die aktuell erscheinen, können auch echte Highlights gelegentlich untergehen. Diese 8 Folgen pures Fantasy-Vergnügen auf Disney+ solltet ihr aber nicht verpassen.

Die britische Hulu-Serie Extraordinary erschien bereits Anfang des Jahres: Am 25. Januar 2023 trafen alle 8 halbstündige Folgen auf einmal ein und sind seitdem bei Disney+ zu streamen *. Trotzdem hat das Fantasy-Highlight es noch nicht auf den Radar vieler Serien-Fans geschafft. Bei Moviepilot haben nach zehn Monaten gerade einmal 85 Menschen Extraordinary bewertet. Die 7.7 von 10 Punkten sprechen aber eine deutliche Sprache zur Beliebtheit bei jenen, die sie gesehen haben.

Extraordinary bei Disney+ ist ein Fantasy-Feuerwerk der Kreativität

Übersinnliche Kräfte gehören in der Fantasy-Welt von Extraordinary zur Normalität: Ab 18 Jahren erhält jede Person eine besondere Fähigkeit. Nur Jen (Máiréad Tyers) ist mittlerweile 25 und zeigt keinerlei Veranlagung zur Außergewöhnlichkeit. Was sie verständlicherweise frustriert. Zum Glück hat sie ihre WG-Mitbewohner:innen, die sich mit ihr auf eine Entdeckungsreise begeben, um hoffentlich doch noch eine Superkraft aus Jen herauszukitzeln.

Hulu / Disney+ Extraordinary

Wer der vielen Marvel-Superhelden-Serien müde ist und mal wieder einen erfrischend anderen Dreh zu übernatürlichen Kräften sehen will, ist bei Extraordinary genau richtig. Denn in der witzigsten Superhelden-Serie des Jahres sind die übersinnlichen Begabungen in den seltensten Fällen hilfreiche Ergänzungen des eigenen Lebens.

Das Herbeirufen von Fischen oder die Umwandlung von allen möglichen Objekten ins PDF-Format finden im Fantasy-Alltag zum Beispiel kaum heldenhafte Anwendung. Jens beste Freundin Carrie (Sofia Oxenham) ruft Tote in ihren Körper, was ihr in der englischen Bürokratie einen Job als Testaments-Zeugin einer Anwaltskanzlei einbringt (oder sie auf Partys Adolf Hitler channeln lässt). Und Jens Mutter kann Technik manipulieren, obwohl sie von Technologie eigentlich keine Ahnung hat. Jizzlord (Luke Rollason) wiederum weiß nach seiner Katzen-Verwandlung nichts mehr von seinem früheren Leben.



Humor und Andersartigkeit: Extraordinary bringt gute Fantasy-Gefühle zu Disney+

Stellt euch die Serie Extraordinary von Emma Moran vor wie die abseitigeren Superhelden-Unterhaltung Misfits oder The Boys – nur ohne die Gewalt und als Feelgood-Serie mit einem Humor à la Sex Education. Indem nutzlose Superkräfte normalisiert werden, kommt die englische Fantasy-Komödie herrlich geerdet daher und kann sich trotz verrückter Welt im Hintergrund voll auf ihre Figuren stürzen.

Hulu / Disney+ Extraordinary: Katzenmann Jizzlord

Staffel 2 von Extraordinary ist zum Glück schon bestellt und wird voraussichtlich 2024 erscheinen.

Podcast inklusive Extraordinary: Die 23 besten Serien des ersten Halbjahres 2023

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt und stellen sie euch in 2 (!) neuen Streamgestöber-Folgen vor.



Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: Succession, Beef, Extraordinary, Jury Duty, Poker Face, The Last of Us, Tulsa King und viele mehr.

