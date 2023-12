Die 15 besten Disney+-Serien 2023: Mit 2 grandiosen Fantasy-Überraschungen und Star Wars nur auf Platz 13

Welche Serie war dieses Jahr die beste bei Disney+? Wir schauen uns die Fantasy-, Thriller- und anderweitigen Serien der letzten 12 Monate an und verraten euch, was ihr nachholen solltet.

Disney+ * hat vielleicht nicht so viele neue Serien wie Netflix, aber auch hier kommt am Ende des Jahres eine stattliche Auswahl lohnenswerter Unterhaltung zusammen. Die Liste reicht von Krimis über Fantasy bis zu Historischem und umfasst deutsche ebenso wie internationale Produktionen. Wir stellen euch die besten Disney+-Serien vor, geordnet nach ihrer Bewertungshöhe bei Moviepilot. (Stand der Daten: 21. Dezember 2023)

Um in die Auswahl der 15 besten Disney+-Serien 2023 aufgenommen zu werden, musste die Serie ab dem 1. Januar 2023 erschienen sein. Sowohl Disney+-Originalproduktionen als auch Serien, die in Deutschland exklusiv bei Disney+ starteten, wurden gezählt. Außerdem musste die Serie mindestens 20 Moviepilot-Bewertungen gesammelt haben, um hier ihren aussagekräftigen Beitrag zu leisten. (Noch ganz frische Starts wie die Fantasy-Serie Percy Jackson schafften es dadurch nicht in die Auswahl.) Außerdem wurden nur völlig neue Serien, keine neuen Staffeln, berücksichtigt.

Die besten neuen Serien bei Disney+ 2023: Platz 15 bis 6

Platz 5 der Disney+-Serien 2023: The Good Mothers

The Good Mothers - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die italienische Original-Produktion The Good Mothers ist eine 6-teilige Disney+-Miniserie nach wahren Begebenheiten: Drei Frauen, die in die gefährlichste Mafia des Landes hineingeboren wurden, beschließen 2010 mit der Hilfe einer mutigen Anwältin, den 'Ndrangheta-Clan von innen heraus zu Fall zu bringen.

Platz 4 der Disney+-Serien 2023: American Born Chinese

American Born Chinese - S01 Trailer (English) HD

Die Comic-Adaption American Born Chinese kommt bei Disney+ als gut aufgelegte Action-Komödie daher und konfrontiert einen amerikanischen Schüler mit den Gottheiten seiner chinesischen Vorfahren: Coming-of-Age trifft Martial Arts. Nur schade, dass bisher kaum jemand diesen furiosen Fantasy-Mix voll schräger Ideen in Deutschland auf dem Schirm hat.

Platz 3 der Disney+-Serien 2023: Fleishman is in Trouble

Fleishman Is in Trouble - Trailer (English) HD

Gleich am Anfang des Jahres 2023 veröffentlichte Disney+ in Deutschland exklusiv die FX-Produktion Fleishman Is in Trouble. In den 8 Folgen der Drama-Serie spielt Jesse Eisenberg (The Social Network) einen nach 15 Jahren Ehe (mit Claire Danes) frisch getrennten Mann. Der versucht nun zwischen Vater-Pflichten und Neuanfangs-Dating-Versuchen sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.



Platz 2 der Disney+-Serien 2023: Extraordinary

Extraordinary - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wo Extraordinary draufsteht, ist auch "Außergewöhnliches" drin: Die für den Star-Bereich produzierte, britische Feelgood-Komödie überraschte schon im Januar als unerwartetes Fantasy-Highlight bei Disney+ und bot einen frischen Blick auf das Superhelden-Dasein. Denn in einer Welt, in der jeder beim Erwachsenwerden eine (häufig ziemlich nutzlose) besondere Fähigkeit erhält, wurmt es die 27-jährige Jen in ihrer WG sehr, dass sie offenbar die einzige ist, die bei der Kräfte-Verteilung übergangen wurde.

Platz 1 der Disney+-Serien 2023: Ein Funken Hoffnung

Ein Funken Hoffnung: Anne Franks Helferin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Als Miniserie mit 8 Folgen konnte das Historien-Drama Ein Funken Hoffnung dieses Jahr die höchsten Wertungen einer Disney+-Serie einfahren: Erzählt wird die berührende Geschichte der Niederländerin Miep Gies (Bel Powley), die während des Zweiten Weltkriegs Anne Franks Familie bei sich versteckt.



Auf der Suche nach noch mehr Serien-Inspiration könnt ihr auch auf unsere Liste der besten Netflix-Serien 2023 schauen oder euch im Podcast-Jahresrückblick Tipps für richtig gute Serien-Unterhaltung holen.

Podcast: Die besten Serien 2023 bei Disney+, Netflix und Co.

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.

