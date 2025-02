Harry Potter-Star will als Hermine in der Serie zurückkehren: Der Scherz ist die beste Antwort auf alle Gerüchte

Um die Besetzung der Harry Potter-Serie ranken sich derzeit viele Gerüchte. Ein großer Star der Kino-Verfilmungen behauptet jetzt scherzhaft, sich als Hermine beworben zu haben.

Halb Hollywood und die gesamte britische Filmindustrie können offenbar zaubern. Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls mit Blick auf alle Besetzungsgerüchte, die zur kommenden Harry Potter-Serie zur Zeit kursieren. Cillian Murphy etwa soll entweder Voldemort oder Quirrell spielen. Jetzt wirft auch Lucius Malfoy-Darsteller Jason Isaacs seinen Hut in den Ring. Für die Rolle von Hermine.

Harry Potter-Star scherzt über Serien-Rückkehr – er spricht ein großes Problem an

Auf dem roten Teppich bei der Premiere von The White Lotus Staffel 3 wurde Isaacs zu einer möglichen Rückkehr in der Harry Potter-Serie angesprochen, entweder in seiner Stammrolle als Lucius Malfoy oder als Hogwarts-Mitgründer Salazar Slytherin. Er erklärte gegenüber Deadline :

Ich hoffe auf eine Rückkehr als Hermine. Ich habe mein Bewerbungsvideo eingeschickt, aber noch keine Antwort bekommen. Meine Nummer haben die jedenfalls.

Jason Isaacs scherzt, aber manche Harry Potter-Fans werden sich intuitiv fragen, wie seine Idee wohl in der Realität aussähe. Zumindest in Sachen Haarpracht muss sich seine Figur Lucius nicht vor Emma Watsons Hermine verstecken. Viel braucht Isaacs also womöglich gar nicht zu ändern.

Bei allem Humor streift der Kommentar des Schauspielers aber auch zwei Probleme an der aktuellen Harry Potter-Diskussion, die vielen Fans bewusst sind. Einerseits hat das Ausmaß der Gerüchteküche um den Cast der Serie absurde Ausmaße angenommen. Ganze Riegen an Schauspieler:innen werden mittlerweile als Favoriten gehandelt. Da scheint Isaacs Besetzung als Hermine noch nicht einmal besonders skurril.

Absurd sind aber nicht allein die Ausmaße, sondern auch die Ziele der Fan-Theorien: Ausgerechnet die geliebten Stars der Kino-Filme sollen laut 1000 Gerüchten in der Serie zurückkehren. Und während Hauptdarsteller Daniel Radcliffe "definitiv nicht" den Wunsch verspürt, eine weitere Rolle im Franchise zu spielen, stehen manche seiner Kollegen der Idee viel offener gegenüber.

Obwohl zur Besetzung bisher nichts als Gerüchte existieren, gilt die Harry Potter-Serie als bewusst gesetzter Neuanfang. Andererseits verdankt sie ihre Existenz in Teilen dem Erfolg der Kinofilme. Das Mega-Projekt ist also lange vor dem Kinostart schon ein zweischneidiges Schwert, das das schizophrene Fan-Bedürfnis nach Altbekanntem und Neuem verständlich macht.

Wann kommt die Harry Potter-Serie zu uns?

Wann und wo die Harry Potter-Serie bei uns erscheint, steht bisher nicht fest. Wir gehen aktuell von einem US-Start im Laufe des Jahres 2027 aus. Es ist denkbar, dass die HBO-Produktion genau wie etwa Game of Thrones hierzulande bei Sky und WOW landet.