Mega-Gerücht: Cillian Murphy spielt in der Harry Potter-Serie nicht Voldemort, sondern einen ganz anderen Bösewicht

Um die Besetzung der Harry Potter-Serie ranken sich viele Gerüchte. Das neueste besetzt jetzt Oppenheimer-Star Cillian Murphy nicht mehr als Voldemort, sondern als einen seiner Handlanger.

Star der neuen Harry Potter-Serie zu sein, ist wohl Fluch und Segen zugleich. Einerseits handelt es sich um eines der größten Streaming-Projekte der nächsten Jahre, andererseits sind mit der Produktion auch unfassbar hohe Fan-Erwartungen verbunden. Zwar steht die Besetzung des Fantasy-Epos noch nicht fest, Gerüchte gibt es aber schon. Cillian Murphy etwa wird als Voldemort gehandelt. Oder als Quirinus Quirrell, wie ein neuer Bericht nahelegt.

Oppenheimer Star soll Harry Potter-Fiesling spielen, der Mega-Twist entfesselt

Bei Quirinus Quirrell handelt es sich um einen der Lehrer in der Zauberschule Hogwarts, die Harry in seinem ersten Schuljahr unterrichten. Gespielt wurde er im Kino von Ian Hart. Sein Fach ist die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wie sich im Laufe des ersten Buches und der ersten Kino-Adaption Harry Potter und der Stein der Weisen herausstellt, birgt Quirrell allerdings ein finsteres Geheimnis.

Vorsicht, Spoiler!

Quirrell entpuppt sich erst im Finale des ersten Buches als Bösewicht: Als Handlanger Voldemorts hat er seinen noch geschwächten Herrn in seinen Körper aufgenommen, was sich insbesondere an seinem Hinterkopf offenbart: Unter einem Turban versteckt er Voldemorts Fratze, die ihm dort aus der Haut wächst.

Das Gerücht geht auf den Scooper Daniel Ritchman zurück, welches von Comic Book Movie aufgegriffen wurde. Wie der Artikel selbst bereits nahelegt, scheint Quirrell als Rolle recht klein für einen gefeierten Oscar-Darsteller wie Murphy, der unter anderem in Oppenheimer zu sehen war.

Die Harry Potter-Serie könnte aber vom Pfad der Kinofilme abweichen und Voldemort Murphys Aussehen verleihen, nachdem er den Körper von dessen eigentlicher Rolle Quirrell verlassen hat. Bisher handelt es sich bei der Besetzungstheorie aber um nicht mehr als ein unbestätigtes Gerücht.

Wann kommt die Harry Potter-Serie zu uns?

Einen offiziellen Starttermin für die Harry Potter-Serie gibt es noch nicht. Wir halten einen US-Starttermin 2027 für wahrscheinlich. Wann und wo die Serie zu uns kommt, lässt momentan nur schwer einschätzen. Die HBO-Produktion könnte genau wie etwa Game of Thrones zuvor bei Sky bzw. WOW landen.