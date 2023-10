Tom Felton in Harry Potter-Serie: Draco-Star würde in der Fantasy-Neuauflage seinen eigenen Vater spielen

Ein Star der Harry Potter-Filme hätte große Lust, auch im Cast der neuen Fantasy-Serie dabei zu sein: Draco-Darsteller Tom Felton wurde zu seiner erneuten Besetzung im Reboot der Zaubererwelt befragt.

Auch ein Jahr nach dem Erscheinen seiner Autobiografie Jenseits der Magie * spricht Harry Potter-Star Tom Felton immer noch viel über seine Figur des Draco Malfoy und seine unerwartet dramatische Karriere nach dem Ende der Zauberer-Reihe. Nun wurde der britische Schauspieler zu einer möglichen Beteiligung an der kommenden Harry Potter-Serie gefragt und zeigte sich davon durchaus angetan.

Harry Potter als Serie: Draco-Star Tom Felton würde zu einer ganz bestimmten Rolle nicht "Nein" sagen

Besetzt wurde im Cast des Harry Potter-Serien-Remakes offiziell noch niemand. Entsprechend viel wird aktuell über zurückkehrende Hogwarts-Stars aus den Filmen spekuliert. Daniel Radcliffe erteilte einem Serien-Auftritt schon eine Absage, während andere wie die Darsteller der Weasley-Zwillinge es sich gut vorstellen könnten.

Von Pedestrian wurde nun auch Draco Malfoy-Schauspieler Tom Felton zu den Gerüchten seiner Beteiligung an der Harry Potter-Serie in der Rolle seines Vater Lucius Malfoy (in den Filmen: Jason Isaacs) befragt und antwortete darauf Folgendes:

Warner Lucius und Draco Malfoy in den Harry Potter-Filmen: Jason Isaacs und Tom Felton

Lasst uns sofort den Hashtag starten[, der das anstößt]! Die Leidenschaft für die Zaubererwelt von Harry Potter hält an und das ist mir wichtig. [...] Was das Casting von mir als Lucius angeht: ja. - Ich glaube nur nicht, dass sie sich mich leisten können ... okay, ich sollte klarstellen, das ein Scherz ist. Aber außerdem: Ich bin verfügbar.

Seine grundsätzliche Bereitschaft, die Serien-Rolle von Lucius Malfoy zu übernehmen, bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass Tom Felton den Part in der neuen Harry Potter-Serie auch wirklich bekommt. Ob dieser Fan-Traum in Erfüllung geht, wird die Zukunft zeigen. Bis das entschieden wird, muss Felton sich wohl einfach an die Erinnerungen klammern, dass er als Draco fast die Zaubererwelt gerettet hätte.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

