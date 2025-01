Heute im TV: 4 Stunden Marathon mit zwei der besten Krimi-Geschichten aller Zeiten

Heute laufen gleich zwei Krimi-Adaptionen im TV, deren Auflösung bis zum Ende spannend bleibt. Wenngleich die CGI-Effekte ausgereizt wurden, gibt es doch ein fesselndes Rätsel zu lösen.

Mit 66 veröffentlichten Romanen gehört Agatha Christie zum Olymp der Krimi-Schreibenden. Vielfach wurden ihre Werke verfilmt. Seit 2017 erfreuen sie sich einer neuen Filmreihe rund um den gerissenen Privatdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh). Die ersten beiden Whodunits zum Miträtseln, Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil, laufen heute im TV.

Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express im TV: Zwei spannende Krimis zum Miträtseln

Los geht der Krimi-Marathon mit dem zweiten Film, der 2022 über die Kinoleinwände flimmerte. In Tod auf dem Nil stürzt sich Poirot wieder in einen kniffligen Mordfall, der sich in dem geschlossenen Setting eines Raddampfers ereignet. Die wohlhabende Linnet Ridgeway-Doyle (Gal Gadot) befand sich auf Hochzeitsreise, bevor sie arglos im Schlaf ermordet wurde. Als Tatverdächtige kommen gleich mehrere infrage und jeder scheint etwas zu verbergen.

Im Anschluss folgt der erste Film der Reihe, Mord im Orient Express. Hier befinden wir uns wieder in einem geschlossenen Raum, diesmal in einem Zug, der durch eine schneebedeckte Landschaft fährt. Poirot muss den Mord an dem Amerikaner Mr. Ratchett (Johnny Depp) aufklären und nimmt die Ermittlungen auf. Die Verdächtigen werden durch einen grandiosen Cast gemimt, zu den Top-Darsteller:innen gehören unter anderem Judi Dench, Olivia Colman, Willem Dafoe, Penélope Cruz und Michelle Pfeiffer.

Überraschungs-Hit wird zum unterhaltsamen CGI-Trash

Kenneth Branagh, der auch Regie führte, gelang mit Mord im Orient Express ein Überraschungserfolg an den Kinokassen. Der zeitlose Krimi, gespickt mit Starbesetzung, konnte ganze 351 Millionen US-Dollar einspielen bei einem Budget von 55 Millionen. Für den Nachfolger wurde das Budget fast verdoppelt, was sich allerdings nicht bezahlt machte. Sowohl Mord auf dem Nil, als auch der dritte Teil, A Haunting in Venice, spielten nur noch um die 120 Millionen ein. Das könnte an den überbordenden Effekten liegen.

Weniger ist dann doch manchmal mehr, gerade bei einem Krimi, dessen ausgearbeitete Geschichte und Figuren für sich sprechen könnten. Da braucht es die vielen CGI-Effekte gar nicht. Bei meinem Kinobesuch von Mord im Orient Express ging bei den ersten computeranimierten Außenaufnahmen ein Lachen durchs Publikum, so fehl am Platz wirkten sie in ihrer missglückten Darstellung.

Von der Kritik hat Branagh allerdings nicht gelernt und setzt auch in Tod auf dem Nil auf ein überbordendes CGI-Spektakel. Unsere Chefredakteurin Jenny Jecke schreibt in ihrer Filmkritik: "Darunter leidet aber zu keinem Zeitpunkt der Unterhaltungsfaktor dieses Films. Im Gegenteil. Mit Tod auf dem Nil hat Kenneth Branagh köstlichen Hochglanz-Trash gedreht." Und am Ende bleibt auch noch das Rätsel zu lösen, dessen Auflösung immer wieder aufs neue überrascht.

Wann laufen die Agatha Christie-Filme Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express im TV?

Der Mord in Ägypten seht ihr am heutigen Sonntag, den 12. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf Sat.1. Danach gilt es das Rätsel auf den verschneiten Zugschienen zu lösen, um 22:50 Uhr.

Direkt im Anschluss erfolgen die Wiederholungen in derselben Reihenfolge: Tod auf dem Nil wird in der Nacht auf den 13. Januar 2025 um 01:05 Uhr ausgestrahlt, und Mord im Orient Express um 03:10 Uhr. Wer die Filme verpasst hat, kann die komplette Reihe, bei Disney+ und Teil 1 bei Prime streamen.

