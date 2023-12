Heute im TV: Absoluter Superhelden-Reinfall, für den sich Nicolas Cage unglaubliche Muskeln antrainierte und niemanden hat es interessiert

Dass sich harte Arbeit nicht immer auszahlt, musste Nicolas Cage bei seinem heute im TV gezeigten ersten Superhelden-Auftritt lernen, der weder beim Publikum noch bei der Kritik gut ankam.

Für Ghost Rider wurde Nicolas Cage 2007 zum Marvel-Superhelden. Obwohl der Actionfilm an den Kino-Kassen nicht komplett durchfiel, waren die Kritiken unterirdisch. Und dann wurde dem Star auch noch unterstellt, seine mühsam antrainierten Muskeln lediglich Computer-Effekten zu verdanken. Heute könnt ihr den Film im Fernsehen schauen.



Muskulöser Nicolas Cage mit Flammenschädel: Darum geht es im Superheldenfilm Ghost Rider

Der Motorrad-Stuntman Johnny Blaze (Nicolas Cage) verkauft seine Seele an den Teufel, um das Leben seines Vaters zu retten. So wird er zum düsteren Ghost Rider, einem höllischen Kopfgeldjäger, der mit flammendem Schädel ausgeschickt wird, um Sünder zu jagen. Als er Mephistopheles Sohn Blackheart (Wes Bentley) zur Strecke bringen soll, scheint er jedoch einen ebenbürtigen Gegner gefunden zu haben.

Sony Nicolas Cage mit Ghost Rider-Muskeln

Bei einem Budget von 110 Millionen US-Dollar spielte Ghost Rider laut Box Office Mojo mit 228 Millionen Dollar weltweit das Doppelte seiner Ausgaben wieder ein. Das erklärt wohl, das vier Jahre später folgende Sequel Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance.

Doch qualitativ fiel der Superhelden-Actioner bei den meisten durch: Die 5,3 Punkte bei Moviepilot sind noch gnädig, wenn der Film bei Rotten Tomatoes nur auf 48 % (Publikum) bzw. 27 % (Kritiken) kommt. Bemängelt wurden vor allem die altmodische, magere Handlung des Bikers und seines Teufelspakts sowie die schlechten Computer-Effekte.

Nachdem Nicolas Cage seinen Körper für Ghost Rider so hart wie nie zuvor trainiert hatte, war dieser Rückschlag besonders enttäuschend. Gegenüber GQ war es ihm wichtig, klarzustellen:

Die [Muskeln] waren echt und darum werde ich nie wieder so hart trainieren. Weil niemand glauben wollte, dass sie real waren. Sie dachten, dass es CGI sei. Was es aber nicht war. Also was soll's?

TV und Stream: Wo ihr Ghost Rider sehen könnt

Ghost Rider läuft am heutigen Dienstag, dem 5. Dezember 2023 um 20:15 Uhr bei Nitro. Wenn ihr die erste TV-Ausstrahlung verpasst habt, könnt ihr euch außerdem in der Wiederholung am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023 um 22:20 Uhr noch entflammen lassen.

Im Stream ist Ghost Rider bei Netflix und MagentaTV im Abo verfügbar. Die Fortsetzung Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance wiederum streamt bei Amazon Prime *.

