Netflix' größter Film des Jahres und Daniel Radcliffes Rückkehr zu Harry Potter: Diese 10 neuen Streaming-Filme starten im Dezember

Welche Streaming-Filme euch im Dezember bei Netflix, Disney+ und Co. erwarten, stellen wir euch hier vor: Darunter eine Netflix-Fortsetzung nach 22 Jahren und Neues für Harry Potter-Fans.

Wer alle neuen Streaming-Filmen im November längst durchgeschaut hat, bekommt im Dezember reichlich Nachschub an Fantasy-, Sci-Fi- und Familien-Unterhaltung. Neben den Serienstarts im November stellen wir euch in diesem kurzen Extra-Podcast die 10 spannendsten Streaming-Filme des Monats vor, mit denen die Weihnachtszeit garantiert nicht langweilig wird.

Im Podcast: 10 Film-Tipps im Dezember bei Netflix, Disney+, Amazon und Co.

Welche Film-Eigenproduktionen und exklusiven Streaming-Starts bei Netflix, Disney+ und Co. lohnen sich im Dezember? Mit einer deutschen Fantasy-Roman-Adaption bei Amazon, Zack Snyders heiß erwartetem Sci-Fi-Bombast bei Netflix oder Bradley Coopers neuster Oscar-Bewerbung habt ihr die Qual der Wahl. Außerdem eröffnet ein neuer Film rund um die Entstehung von Harry Potter völlig neue Perspektiven auf die beliebte Filmreihe. Hier findet ihr die Film-Neustarts chronologisch nach ihrem Erscheinen geordnet:

Streaming-Tipp 1 im Dezember: Singende Ferienlager-Anarchie im bei Disney+

Theater Camp - Trailer (Deutsch) HD

Am 6. Dezember 2023 kommt Theater Camp zu Disney+ * und strapaziert eure Lachmuskeln mit einem exzentrischen Sommerlager, bei dem es chaotisch zugeht, nachdem dessen Leiterin ins Koma fällt. Vor allem für Musical-Fans und Theater-Kids ein Muss.

Streaming-Tipp 2 im Dezember: Deutsche Fantasy nach erfolgreicher Romanvorlage bei Amazon Prime

Amazon Silber und das Buch der Träume

Am 8. Dezember 2023 stürzen wir uns in der Amazon Prime-Produktion mit Silber und das Buch der Träume in eine neue Jugendbuch-Verfilmung nach einer Vorlage * von Kerstin Gier (Rubinrot). Darin erfährt eine Teenagerin vom Bund der Traumreisenden und beginnt, im Schlaf Unglaubliches zu entdecken.

Streaming-Tipp 3 im Dezember: Nervenaufreibender Netflix-Thriller mit Julia Roberts

Leave the World Behind - Trailer (Deutsch) HD

Als mysteriöser Netflix-Thriller startet von Mr. Robot-Schöpfer Sam Esmail am 8. Dezember 2023 der Film Leave the World Behind. Darin eskaliert das Ferienwochenende für ein Ehepaar (Julia Roberts und Ethan Hawke), das während eines Stromausfalls ein paar Fremden die Tür öffnen muss.

Streaming-Tipp 4 im Dezember: Die Hennen rennen wieder bei Netflix

Chicken Run 2: Operation Nugget - Trailer (Deutsch) HD

22 Jahre nach dem Knet-Abenteuer Chicken Run - Hennen rennen spendiert uns Netflix am 15. Dezember 2023 die Fortsetzung Chicken Run 2: Operation Nugget, natürlich wieder von den Wallace & Gromit-Machern. Diesmal brechen die Hühner allerdings nicht aus einer Farm aus, wo sie zu Pastete verarbeitet werden sollen, sondern in einen Geflügel-"Freizeitpark" ein, wo eine Verarbeitung zu Fast-Food droht.

Streaming-Tipp 5 im Dezember: Mark Wahlbergs neue Action-Komödie

The Family Plan - Trailer (English) HD

Am 15. Dezember 2023 startet im Stream bei AppleTV+ die Komödie The Family Plan. Darin ergreift der Autohändler Mark Wahlberg mit seiner Familie die Flucht, als alte Feinde ihm auf die Schliche kommen. Er war nämlich mal Profikiller, was seine Frau und zwei Kinder unterwegs beim Action-"Urlaub" aber auf keinen Fall erfahren sollen.

Streaming-Tipp 6 im Dezember: Neues Märchen gratis streamen in der ZDF-Mediathek

ZDF

Weihnachtszeit ist auch Märchenzeit und so könnt ihr Rapunzel und die Rückkehr der Falken schon ab dem 15. Dezember 2023 in der ZDF-Mediathek streamen, obwohl die Neuauflage des Grimmschen Märchens über Magie und hohe Türme im Fernsehen erst am Heiligabend gezeigt wird.

Streaming-Tipp 7 im Dezember: Jenna Ortega kämpft mit harten Thriller-Bandagen

Finestkind - Trailer (English) HD

Wer Jenna Ortega in einem Jahr ohne neue Wednesday-Staffel im Stream vermisst, kann sich bei Paramount+ * am 16. Dezember 2023 in den düsteren Thriller Finestkind hineinziehen lassen. Darin überschreitet ein Sohn (Ben Foster) mit dem Fischkutter seines Vaters (Tommy Lee Jones) eine gefährliche Grenze und versucht den Familienbetrieb durch Drogenschmuggel zu retten.

Streaming-Tipp 8 im Dezember: Bradley Coopers musikalische Höhenflüge bei Netflix

Maestro - Trailer (English) HD

Nach A Star Is Born heißt Bradley Coopers zweites Regiewerk Maestro und beschäftigt sich bei Netflix ab dem 20. Dezember 2023 erneut mit der Musik. Genauer: mit dem Leben des berühmten Komponisten Leonard Bernstein (Bradley Cooper mit falscher Nase) sowie seiner Ehefrau (Carey Mulligan). Hier schielt Netflix eindeutig auf die Oscars 2024.

Streaming-Tipp 9 im Dezember: Zack Snyders Sci-Fi-Blockbuster Rebel Moon kommt Weihnachten zu Netflix

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers - Trailer (Deutsch) HD

Rebel Moon: Kind des Feuers nahm einst als abgelehntes Star Wars-Projekt seinen Anfang, jetzt hat Action-Ikone Zack Snyder (300) sein Sci-Fi-Epos für Netflix umgesetzt. Am 22. Dezember 2023 startet Teil 1, im April folgt dann Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin. Erzählt wird die Geschichte der Rebellen rund um Kora (Sofia Boutella), die sich gegen ein unterdrückerisches Imperium auflehnen.

Streaming-Tipp 10 im Dezember: Harry Potter-Nachschub der etwas anderen Art

David Holmes: The Boy Who Lived - Trailer (English) HD

Da Weihnachten ohnehin schon die beste Zeit für einen Harry Potter-Marathon ist, könnt ihr am 24. Dezember 2023 bei WOW * auch gleich noch die Dokumentation David Holmes: The Boy Who Lived schauen, die beim Blick hinter die Kulissen neue Perspektiven auf das Fantasy-Franchise eröffnet. Sie erzähl mit Daniel Radcliffe die bewegende Geschichte seines nach einem Set-Unfall querschnittsgelähmten Harry Potter-Stunt-Doubles.

Welche der Streaming-Filme sich am Ende des Monats Dezember wirklich lohnen, können wir zusammen mit den Nutzer:innen von Netflix, WOW, Disney+, Paramount+, AppleTV+, ZDF und Amazon Prime natürlich erst nach den jeweiligen Filmstarts beurteilen. Doch diese zehn Projekte haben jetzt schon unsere Vorfreude eingefangen.

