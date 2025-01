Heute im TV: Das Finale der besten Fantasy-Geschichte aller Zeiten

Aufwendige Schlachten, Wendungen und viele Tränen erwarten euch heute im TV, wenn das Finale der besten Fantasy-Geschichte überhaupt gezeigt wird.

J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe-Trilogie gilt als eine der bedeutendsten Fantasy-Reihen überhaupt, die nicht nur dem Genre ihren Stempel aufdrückte. Sie gilt auch allgemein als literarischer Meilenstein, der sogar Universitäten mit eigenen Kursen über die Mythologie von Mittelerde erobert hat. Entsprechend groß waren die Erwartungen an die Verfilmung von Peter Jackson. Seine Filmtrilogie wurden ihnen gerecht. Heute könnt ihr das Finale Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs zur besten Sendezeit im TV schauen.

Fantasy-Highlight im TV: In Die Rückkehr des Königs kämpfen die Gefährten um die Zukunft Mittelerdes

Im ersten Teil wurden die Gefährten um Frodo, Aragorn und Gandalf getrennt, im zweiten verfolgten wir ihre Reisen und im dritten führen ihre Wege geradewegs zur finalen Auseinandersetzung mit dem dunklen Lord. Saurons Armee rückt auf Minas Tirith vor, die Hauptstadt von Gondor. Aragorn muss all seinen Mut und seine Stärke aufbieten, um den bevorstehenden Angriff abzuwehren. In der Zwischenzeit versuchen Frodo und Sam, ihre Mission am Schicksalsberg im Verborgenen zu beenden und den Einen Ring zu zerstören. Frodo kämpft dabei mit der wachsenden Macht des Rings – und natürlich Gollum.



Der 2003 erschienene Abschluss von Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie wird bisweilen für sein ausgedehntes Ende kritisiert, wartet aber mit einem epischen Finale der Saga auf, das mit den beiden Vorgängern problemlos mithalten kann. Die Stärken der Reihe werden bis zum Ende aufrechterhalten: effektgeladene Schlachten und lange vorbereitete, hochemotionale Charaktermomente schaukeln sich hoch zu einem Finale, das Tolkiens epische Sprache in Bilder gießt.

In der Moviepilot-Community ist die Reihe ebenfalls hoch angesehen, mit folgenden Bewertungen:

In der Liste der besten Fantasy-Filme belegt die Trilogie denn auch die drei Spitzenplätze.

So könnt ihr Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs im TV schauen oder streamen

Das Finale von Peter Jacksons Trilogie läuft am heutigen Freitag, den 3. Januar, ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Gezeigt wird die Kinofassung. Die Wiederholung beginnt in der Nacht auf Samstag ab 02:35 Uhr.

Wer schon etwas vorhat, kann den Film auch im Abo bei Prime Video streamen oder auf die gängigen Kauf- und Leihangebote zurückgreifen.

Podcast für Herr der Ringe-Fans: Das Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?