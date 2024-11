Heute im TV: Heftiger Thriller mit einem der legendärsten Serienkiller überhaupt, der von Anfang bis Ende fesselt

Zehn Jahre nach dem Oscar-prämierten Thriller-Meisterwerk Das Schweigen der Lämmer inszenierte Ridley Scott die Fortsetzung. Der Stoff ist nichts für schwache Nerven und war selbst für Jodie Foster zu hart.

Es ist nicht leicht eine Fortsetzung zu drehen, wenn die preisgekrönte Hauptdarstellerin fehlt. Julianne Moore trat in gigantische Fußstapfen, als sie 2001 Jodie Fosters Rolle als FBI-Agentin Clarice Starling übernahm. Zum Glück ging das Studio dieses Risiko ein, denn mit Hannibal ist Ridley Scott ein spannender Thriller gelungen, der heute im TV läuft.

Hannibal im TV: Gelungenes Katz-und-Maus-Spiel mit dem berühmtesten Kannibalen

Während wir den charmanten Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer vor allem hinter Gittern erleben, dürfen wir ihn in der Fortsetzung auf freiem Fuß sehen. Rund zehn Jahre nach seinem Gefängnisausbruch führt der Kannibale ein respektables Leben in Florenz.

Doch Clarice Starling (Moore) ist ihm auf den Versen, genauso wie sein Erzfeind und Multimillionär Mason Verger (Gary Oldman). Das ehemalige Opfer Hannibals ist schwer entstellt und hat ein Kopfgeld auf seinen Peiniger ausgesetzt. Das spielt Clarice in die Karten, die Verger als Köder nutzen will, um Hannibal endlich zu fassen.

Ridley Scott inszeniert den Psycho-Thriller düster und fesselnd, wenngleich er nicht dieselbe Sogwirkung wie Jonathan Demmes Das Schweigen der Lämmer entfesseln kann. Hannibal hebt sich vor allem durch die Brutalität von seinem Vorgänger ab. Euch erwartet eine der ekligsten Szenen der Filmgeschichte.

Jodie Foster lehnte Hannibal wegen Brutalität ab

Das Schweigen der Lämmer war 1991 ein gigantischer Erfolg, der sogar in den fünf Hauptkategorien einen Oscar gewinnen konnte und das Psychothriller-Genre veränderte. Doch weder Regisseur noch Hauptdarstellerin kehrten für die Fortsetzung ans Set zurück. Zunächst gab Jodie Foster Terminschwierigkeiten als Grund für die Absage an. Jahre später gestand sie, dass sowohl ihr als auch Demme die Fortsetzung zu brutal gewesen sei.

Insbesondere Clarice verändert sich in der Romanfortsetzung stark und bekommt einige düstere Attribute hinzu. Man wollte die ans Herz gewachsene Figur nicht mit Füßen treten, sagte Foster 2005 in einem Interview mit Total Film . Dabei wurde nicht einmal das verstörende Ende aus dem Roman von Thomas Harris übernommen. Wer wissen will, in welche Richtung sich die Beziehung zwischen Hannibal und Clarice entwickelt, sollte unbedingt zum Roman * oder Hörbuch * greifen.

Auch wenn Hannibal bei einigen Kritiker:innen nicht gut ankam, ist Scott eine filmisch ansprechende Fortsetzung gelungen. Hopkins glänzt erneut als sympathischer Kannibale, den wir hier richtig in Aktion erleben dürfen und auch Julian Moore tut ihr Bestes, um sich Clarice zu eigen zu machen.

Wann läuft der Thriller Hannibal mit Anthony Hopkins im TV?

Der Thriller läuft am heutigen Dienstagabend, dem 12. November um 22:05 Uhr auf NITRO. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch wenn ihr Hannibal verpasst habt, könnt ihr ihn bei Prime streamen.

