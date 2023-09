Heute im TV: Serienkiller-Thriller mit einer der ekligsten Szenen in 127 Jahren Filmgeschichte (Anschauen auf eigene Gefahr!)

Heute Abend läuft ein gleichermaßen stilvoller wie ekliger Serienkiller-Film im Fernsehen, der mühelos Horror- und Thriller-Elemente vereint. Besonders eine Szene werdet ihr nie wieder vergessen.

Welcher ist der beste Hannibal Lecter-Film? Ein Blick auf die meisten Bestenlisten dürfte Das Schweigen der Lämmer an der Spitzenposition offenbaren. Das Thriller-Meisterwerk aus dem Jahr 1991 mit Jodie Foster und Anthony Hopkins in den Hauptrollen ist definitiv ein fesselnder Film, dem man sich nur schwer entziehen kann.

Ihr solltet unbedingt aber auch dem zehn Jahre später erschienen Hannibal eine Chance geben. Die von Ridley Scott inszenierte Fortsetzung fällt oft unter den Tisch, wenn es um die Leinwandausflüge von Dr. Hannibal Lecter geht. Tatsächlich schlummert hier aber ein richtig fieser Horror-Thriller, der genüsslich unter die Haut geht.

Achtung, es folgen extrem verstörende Bilder!

Unterschätzter Horror-Thirller: Ridley Scott hat die mit Abstand ekligste Hannibal Lecter-Szene geschaffen

In der Fortsetzung hat sich Hannibal in Florenz als Kurator ein neues Leben aufgebaut. Als ihm eines seiner früheren Opfer, Mason Verger (Gary Oldman), auf die Schliche kommt, muss sich der Serienkiller mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und da darf ein wichtiger Name nicht fehlen: Clarice Starling (Julianne Moore).

Im Lauf des Films kommt es zu einigen drastischen Momenten. Die mit Abstand ekligste Szene ereignet sich bei einem Festessen, bei dem der Regierungsbeamten Paul Krendler (Ray Liotta), der sich an Clarice heranmacht, von Hannibal unter Drogen gesetzt wird und bei geöffneter Schädeldecke (!) sein eigenes Gehirn (!!) gefüttert (!!!) bekommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Szene ist wirklich nichts für schwache Nerven. Selbst für Ridley Scott, der mit Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt einen der Sci-Fi-Horrorfilme schlechthin gedreht hat, fühlt sich die Gehirnfütterung nochmal eine ganze Spur verdorbener an. Das sind Bilder, die man nie wieder aus dem Kopf kriegt.

Wann läuft Ridley Scotts Hannibal im TV?

Hannibal läuft heute Abend, am 20. September 2023, um 22:35 auf NITRO. Gezeigt wird eine gekürzte FSK 16-Fassung, da der Film eigentlich ab 18 Jahren freigegeben ist und damit erst nach 23:00 Uhr gezeigt werden dürfte. Eine Wiederholung gibt es nicht.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.