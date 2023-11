Heute im TV: Teil 4 einer der erfolgreichsten Horror-Reihen unserer Zeit, die über 700 Millionen eingespielt hat

Heute läuft der vierte Teil einer Horror-Reihe im TV, die seit 13 Jahren Kassenerfolge feiert. Fünf Teile spielten insgesamt bisher mehr als 700 Millionen Dollar ein.

Horror kann ein absoluter Kassenmagnet sein. Das beweist zumindest die Insidious-Reihe, deren mittlerweile fünf Teile seit 2010 allesamt zu Hits wurden. Heute Abend läuft mit Insidious - The Last Key der vierte Teil im TV. Und führt die Reihe zu ihren gruseligen Wurzeln zurück.

Im TV: Ein Horror-Hit, der das 17-fache (!) seines Budgets wieder einspielte

The Last Key dreht sich um das Medium Elise Rainier (Lin Shaye), die Franchise-Fans bereits aus den Vorgängern kennen. Ein paranormales Phänomen führt sie ins Haus ihrer eigenen Kindheit, in dem sie ein dämonisches Wesen mit einem lange verdrängten Trauma konfrontiert.

Schaut euch hier den Trailer zu Insidious 4 an:

Die Insidious-Reihe hat laut The Numbers mittlerweile über 700 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. The Last Key ist in der Erfolgsgeschichte keine Ausnahme: Der vierte Teil konnte bei einem Produktionsbudget von 10 Millionen ganze 172 Millionen an Einnahmen erwirtschaften.

Wann läuft Insidious: The Last Key im TV?

Insidious: The Last Key läuft am heutigen Mittwoch, den 8. November 2023, um 23:55 Uhr auf Tele5. Auf dem Regiestuhl saß Adam Robitel, der unter anderem für die Escape Room-Filme verantwortlich ist.

