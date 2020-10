Insidious: Alle 5 Filme der Horror-Reihe in chronologischer Reihenfolge

Die 5 Teile des Insidious-Franchise erzählen keine chronologisch fortlaufende Geschichte. In welcher Reihenfolge ihr die Horrorfilme am besten schauen solltet, erfahrt ihr hier.

Als Regisseur James Wan im Jahr 2010 mit seinem Spukhaus-Film Insidious den Oldschool-Grusel zurück in die Kinos brachte, wurde der Grundstein für ein erfolgreiches Horror-Franchise gelegt, welches bis heute 4 Filme umfasst und 2022 um ein 5. Kapitel erweitert wird.

Wir haben für euch eine übersichtliche Timeline erstellt, die etwas Licht in die dunklen Flure des Ewigreichs bringt. Im Zuge der Ankündigung von Insidious 5 haben wir die Übersicht aller Insidious-Filme in der richtigen Reihenfolge ergänzt.

Alle 5 Insidious-Filme in der richtigen Reihenfolge

Bei der Reihenfolge der 5 Filme haben wir uns in erster Linie an der Haupthandlung orientiert, da zahlreiche Ereignisse aus der Vergangenheit in den Filmen eingestreut sind, die die Chronologie des Franchise noch etwas komplizierter machen. Achtung, ab hier folgen Spoiler zur Insidious-Reihe!

Das sind alle 5 Filme der Insidious-Reihe:

Alle Insidious-Filme in richtiger Reihenfolge: Insidious: Chapter 3

Das 3. Kapitel der Insidious-Saga solltet ihr zuerst schauen. Darin möchte das junge Mädchen Quinn Brenner Kontakt mit ihrer verstorbenen Mutter aufnehmen und wird stattdessen zur Zielscheibe eines Dämons des Ewigreichs. Um ihr zu helfen, ersucht Quinns Vater um Hilfe bei dem Medium Elise Rainier. In Chapter 3 schließt sich Elise mit den beiden paranormalen Forschern Specs und Tucker zu den Spectral Sightings zusammen.

Alle Insidious-Filme in richtiger Reihenfolge: Insidious - The Last Key

Der 4. Teil der Insidious-Reihe spielt kurz nach den Ereignissen des 3. Kapitels. Die frisch gegründeten Spectral Sightings werden mit einem Fall beauftragt, der in direkter Verbindung zu Elises eigener Familiengeschichte steht. Am Ende des 4. Films mündet die Handlung in die Ereignisse des Originals, womit The Last Key die Lücke des Franchise schließt.

Alle Insidious-Filme in richtiger Reihenfolge: Insidious

Der erste Film der Insidious-Reihe beginnt direkt nach dem Ende von The Last Key. Hier geht es um die Familie Lambert, deren Sohn Dalton von einer unheimlichen Macht heimgesucht wird. Als das Kind ins Koma fällt, suchen seine Eltern Elise auf, die Dalton aus dem Ewigreich befreien will. Dazu muss sein Vater Josh (Patrick Wilson) in das Reich der Toten reisen, um seinen Sohn aufzufinden.

Alle Insidious-Filme in richtiger Reihenfolge: Insidious: Chapter 2

Das 2. Kapitel der Insidious-Reihe schließt direkt an die Handlung des 1. Teils an. Josh ist im Ewigreich gefangen und Elise und ihre Mitstreiter müssen die Wahrheit über die gruselige Geisterbraut erfahren, um Josh zu retten. Leider muss Elise bei diesem Unterfangen ihr Leben lassen. Doch das Ende des Films zeigt, dass Elise als Geist noch immer ihren beiden Kollegen Tucker und Specs helfen will.

Alle Insidious-Filme in richtiger Reihenfolge: Insidious Chapter 5

Im Oktober 2020 wurde der 5. Film der Reihe offiziell angekündigt, was nicht verwundert - immerhin war der 4. Teil Insidious - The Last Key der erfolgreichste Film der Reihe. Nach einer Pause von 2 Filmen setzt Insidious 5 endlich die Haupthandlung nach Chapter 2 fort.

Insidious: Chapter 5 macht einen Zeitsprung und spielt ca. 10 Jahre nach den Ereignissen aus Teil 2. Dalton ist mittlerweile ein junger Mann und besucht das College. Doch seine Vergangenheit mit bösen Geistern holt ihn bald wieder ein.

Insidious 5 soll 2022 in den Kinos starten.

