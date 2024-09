Heute im TV: Über 4 Stunden Action-Marathon, bei dem ein Film kultiger als der andere ist

Keanu Reeves sorgt heute im TV für Spannung. An seiner Seite ist Kultstar Patrick Swayze zu sehen, der im Anschluss in einem weiteren Action-Kracher seine Kampffähigkeiten unter Beweis stellt.

Wer schonmal auf einer Welle geritten ist, konnte den Adrenalin-Kick am eigenen Leib erfahren, doch unser TV-Tipp Gefährliche Brandung treibt die Surfer-Action auf die Spitze und gehört auch nach 33 Jahren zu den besten Filmen von John Wick-Star Keanu Reeves. An seiner Seite spielt 80er-Jahre-Schwarm Patrick Swayze, der auch im Anschlussfilm Road House zeigt, was er als Action-Star zu bieten hat.



Patrick Swayze in gleich zwei Action-Filmen im TV: Gefährliche Brandung und Road House

In der Surferszene von Los Angeles soll es eine Bande geben, die für zahlreiche Banküberfälle verantwortlich ist. Als FBI-Undercover-Ermittler wird Agent Johnny (Reaves) eingeschleust und erlernt das Surfen. Schnell freundet er sich mit dem talentierten Bodhi (Swayze) an, und genießt immer mehr den lockeren Lifestyle. Doch als er erfährt, wer hinter den Überfällen steckt, droht seine Tarnung aufzufliegen.

Im Road House sehen wir Swayze als smarten Türsteher Dalton, der Gewalt als letztes Mittel einsetzt, um seinen Rausschmeißer-Job auszuüben. Doch im verruchten Road-House Double Deuce kommt er schon bald an seine Grenzen, denn in diesem Nachtclub gibt es täglich Auseinandersetzungen zwischen Kriminellen. Dalton muss knallhart durchgreifen, um über das Chaos Herr zu werden.

Gefährliche Stunts und eine der besten Filmkneipen

Nachdem Patrick Swayze in Dirty Dancing zum Frauenschwarm avancierte, wollte er offenbar eine andere Facette von sich zeigen. Der ausgebildete Tänzer stürzte sich auf Action-Filme und zeigte in Gefährliche Brandung, dass er auch für todesmutige Stunts zu haben sei. Ganze 55-mal stürzte er sich laut Total Film aus einem Flugzeug und sorgte für eine von vielen authentischen Szenen, die den Film von Regisseurin Kathryn Bigelow (Strange Days) bis heute so beliebt machen.

Nicht ganz so erfolgreich war der 80er Jahre Action-Kracher Road House, der uns eine der besten Filmspelunken präsentiert, in denen wir selber gerne abstürzen würden. Doch heute genießt der Film ebenfalls Kultstatus und hat sogar in diesem Jahr ein gleichnamiges Remake mit Jake Gyllenhaal erhalten.

Trotz Rekord-Abrufzahlen bei Amazon Prime kommt die Neuauflage nicht an das Original heran. Das könnt ihr jetzt auch in bester 4K-Qualität genießen, denn erst letzten Monat erschien das limitierte Mediabook in einer 3-Disc-Edition fürs Heimkino.

Wann laufen Gefährliche Brandung und Road House im TV?

Gefährliche Brandung gibt den Start des kultigen Action-Marathons am heutigen Samstag, den 14. September um 20:15 Uhr auf RTL 2. Direkt im Anschluss zeigt der Sender Road House um 22:30 Uhr.

Wiederholungen gibt es nicht, aber bei Amazon und anderen Anbieter gibt es beide Filme in der Kauf- und Leihversion.

