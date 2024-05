Ein Muss für alle Fans von Road House bei Prime: Bestellt das bessere Original in brandneuer limitierter 4K-Edition schon mal vor

Road House ist bei Amazon aktuell ein Hit, doch auch das Original sollte man sich nicht entgehen lassen, besonders in der neuen 4K-Collector’s Edition.

Die Neuauflage von Road House mit Jake Gyllenhaal und Conor McGregor sorgt bei Amazon Prime Video zwar für Rekord-Abrufzahlen, aber das Original von 1989 mit Patrick Swayze gilt als besserer Film. Passend zum aktuellen Trubel um das Remake soll im August auch eine 4K-Neuveröffentlichung des Klassikers als limitierte Sonderedition mit 3 Discs erscheinen.

Diese könnt ihr schon jetzt bei Amazon vorbestellen *, bevor sie dann vielleicht vergriffen ist. Die Limited Collector’s Edition im Mediabook bietet neben dem Film mit 1 Stunde und 54 Minuten Laufzeit noch zwei zusätzliche Blu-rays mit allerlei Bonusmaterial, darunter beispielsweise verschiedene Audiokommentare, ein Interview mit Regisseur Rowdy Herrington sowie Einblicke zu Stunts und Co.

Jetzt die Road House 4K-Collector’s Edition sichern Deal Zu Amazon

Darum geht es in Road House von 1989

Wie auch die etwas losere Remake-Adaption von Doug Liman folgt das Original einem Türsteher bei seinem Job in einer Kneipe. Dalton (Patrick Swayze) ist per se kein Schläger und hat auch einen Hochschulabschluss in Philosophie, weswegen der smarte Einzelgänger als etwas untypischer Rausschmeißer die Gewalt als letztes Mittel einsetzt.

Im heruntergekommenen Road-House "Double Deuce" wird er Verantwortlicher für die Sicherheit der Gäste des verruchten Ladens. Die Probleme hier scheinen größer als andernorts, denn Kriminelle gehen regelmäßig ein und aus, die zudem im Auftrag des Immobilienhais Brad Wesley (Ben Gazzara) für Chaos sorgen.

Jetzt zum Angebot: Road House 4K-Collector’s Edition bei Amazon *

So gut ist das originale Road House

In unserem Vergleich der beiden Filme wird das Original als Eingangspforte in das Türsteher-Business "in einer herrlich überzeichneten Welt voller alberner One-liner, pathetischer Faustkämpfe und kitschiger Gefühlsduselei" bezeichnet, die zudem ständig von einem Soundtrack aus eingängigen Songs umrahmt wird. Unverwechselbarer Charme, auch mit scheinbar absurden Elementen, trifft hier auf pure 80er-Jahre-Atmosphäre.

Das neue Road House von 2024 schneide Erfolgselemente des alten Films dagegen nur an, heißt es. Ohne den bestechenden 80er-Charakter des Originals verkomme die Neuauflage daher in großen Teilen zu einem austauschbaren Hochglanz-Blockbuster mit großem Fokus auf die Action.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.