Heute läuft ein richtig guter Action-Thriller im TV: Großartige Hollywood-Unterhaltung, die einfach Kult ist

Wenn ihr einen spannenden und höchst unterhaltsamen Actionfilm sehen wollt, der zurecht Kult geworden ist, solltet ihr heute den TV anwerfen.

Air Force One bedient sich großzügig bei anderen Klassikern wie Stirb Langsam und wurde so selbst zum Kult. Wer Harrison Ford als US-Präsidenten und Action-Helden in einem wirklich spannenden Thriller sehen will, ist hier genau an der richtigen Adresse. Der Streifen kommt heute im TV.

Darum geht's in Air Force One, unserem actionlastigen TV-Tipp für heute

Der US-Präsident James Marshall (Harrison Ford) fliegt in der Air Force One durch die Gegend – dem Flugzeug, das als mobile Einsatzzentrale dient und ganz besonders gesichert sowie ausgestattet ist. Aber dann greifen fiese Terroristen die fliegende Festung an, kapern sie und nehmen die Familie des Präsidenten als Geiseln. Sie wollen jede halbe Stunde eine Person töten.

Aber glücklicherweise kann sich der Präsident vor den Bösewichten verstecken und entpuppt sich als versierter Actionheld. Er bläst zum Gegenangriff und beginnt, die Feinde einen nach dem anderen auszuschalten, um seine Familie zu retten. Das Ganze gipfelt natürlich in einem wahnwitzigen Showdown über den Wolken.

Buena Vista Heute im TV: In Air Force One treffen Harrison Ford und Gary Oldman aufeinander.

Air Force One ist feinste Action-Kost aus den 90er Jahren und macht immer noch Spaß

Filme wie diese gibt es heute kaum noch. Ihr bekommt es hier mit einem klassischen und gerade deshalb so kultigen Action-Streifen der 1990er Jahre zu tun. Komplett mit hanebüchener Story rund um den überraschend gut trainierten US-Präsidenten. Das geht natürlich nicht ohne richtig viel Pathos und den einen oder anderen Fremdscham-Moment.

Aber gleichzeitig liefert Air Force One auch einfach einen sauspannenden Action-Ritt hoch über den Wolken ab, der seinesgleichen sucht. Hier werden alle Register gezogen, was insgesamt einen zwar simplen, aber höchst funktionalen und unterhaltsamen Film ergibt. Außerdem ist er auch noch bis in die kleinsten Rollen grandios besetzt.

Noch Action mit Harrison Ford gefällig? Dann solltet ihr euch den neuen Captain America-Film vormerken, in dem Ford eine besondere Rolle einnimmt – auch wenn er ungern darüber spricht.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Air Force One?

Ihr könnt euch Air Force One heute Abend um 20:15 Uhr bei Vox zu Gemüte führen. Der Film läuft dort mit Werbung dann bis um 22:45 Uhr. Eine Wiederholung kommt erst einmal nicht.

Aber der Action-Klassiker lässt sich auch online streamen. Entweder kauft oder leiht ihr ihn bei VoD-Plattformen wie zum Beispiel Apple TV oder Amazon, es gibt Air Force One aber auch bei Disney+ in der Abo-Flatrate.

