"Werde diese dumme Frage nicht beantworten": Harrison Ford ärgert Gespräch über seine Marvel-Figur

Der neue Captain America-Film war ein großes Thema bei der Comic-Con – und Red Hulk-Darsteller Harrison Ford zeigte sich in Interviews von seiner besten aka seiner grummeligsten Seite.

Mit der Rückkehr von Robert Downey Jr. hat Marvel einmal mehr die Comic-Con in San Diego für sich entschieden. In den nächsten beiden Avengers-Filmen wird der Iron Man-Star als Bösewicht Doctor Doom zu sehen sein. Der Überraschungsauftritt von Downey Jr. war jedoch nicht das einzige Highlight der diesjährigen Comic-Con.

Auch Captain America: Brave New World wurde im Zuge des Marvel-Panels vorgestellt – inklusive einer denkwürdigen Red Hulk-Verwandlung von Harrison Ford auf der Bühne. Im vierten Captain America-Film übernimmt er die Rolle von US-Präsident Thaddeus "Thunderbolt" Ross, der sich in den roten Wüterich transformiert.

Bitte stellt Harrison Ford vor Captain America 4 jede noch so nischige Marvel-Frage – er liebt sie!

Das wahre Highlight war jedoch nicht Fords Bühnenauftritt, sondern die vielen kleinen Interviews, die er um das Panel herum gegeben hat. Gewohnt grummelig stellte er sich den Fragen der Journalist:innen. Die offizielle Promo-Tour hat noch nicht einmal angefangen, aber seine Antworten sind jetzt schon für die Geschichtsbücher.

Disney Harrison Ford in Captain America: Brave New World

Der erste Knaller kommt von Entertainment Weekly . "Wer geht besser mit Schlangen um?", will Redakteur Gerrad Hall von Harrison Ford wissen. "Indy oder Thaddeus Ross?" Ford lehnt sich zurück, holt tief Luft und sagt:

Ich habe diese Fragen immer mit dem größten Respekt und der größten Verachtung behandelt. Ich werde diese dumme Frage nicht beantworten. Aber ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit dazu geben hast.

So übel die Worte auf dem Papier klingen: es ist kein Geheimnis, dass sich Ford für diese Sachen überhaupt nicht interessiert. Schon mit der Frage danach, ob Han Solo oder Greedo in Krieg der Sterne zuerst geschossen hat, konnte man ihn durch die ganze Galaxis jagen. Mit der Marvel-Lore haben wir das nächste Level erreicht.

Natürlich weiß Harrison Ford nicht, was das Ankerwesen von Erde-616 ist und deshalb lieben wir ihn

Herrlich ist auch das Video-Interview von Screen Rant , in dem Ford nach dem Ankerwesen von Erde-616 gefragt wird. "Ich bin im Universum 616? Ich bin wohl außerhalb meiner Umlaufbahn", sagt Ford gleichermaßen verblüfft, hilflos und amüsiert.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und wie war es, sich in den Red Hulk zu verwandeln? Das will Variety wissen, während Ford alles dafür gibt, um seinen Grumpy-Ruf in Interviews zu festigen:

Es erforderte Gleichgültigkeit, es erforderte, für Geld ein Idiot zu sein, was ich schon zuvor getan habe.

Relativierend schickt er hinterher:

Du musst bestimmte Dinge tun, die deine Mutter normalerweise nicht von dir erwarten würde. Oder dein Schauspiel-Trainer, wenn du einen hast. Aber es macht Spaß und ich habe es genossen.

Wann startet Captain America: Brave New World im Kino?

Bis Captain America: Brave New World im Kino startet, müssen wir uns noch einige Zeit gedulden. Erst amgeht das Marvel Cinematic Universe auf der großen Leinwand weiter. Die gute Nachricht ist: Das bedeutet, dass Harrison Ford noch sehr viele Fragen zu Red Hulk, Ankerwesen und Erde-616 gestellt werden können.