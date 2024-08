"Ich dachte, ich verbrenne": Gerard Butler hat sich beim Action-Dreh fast das Gesicht verätzt

Gerard Butler ist als Schauspieler mit allen Action-Wassern gewaschen. Beim Dreh von Plane wurde ihm das unerwartete Austreten von Phosphorsäure allerdings zum Verhängnis.

Gerard Butler ist ein gern gesehener Dauergast in Action-Filmen. Niemand kann dem Star vorwerfen, dass er sich nicht voll und ganz in seine Rollen als Weltenretter oder Präsidentenbeschützer geben würde. Auch wenn er dabei zu Beginn seiner Karriere fast ein Auge verlor oder sich später das Gift von 23 Bienen injizierte. Selbst für den abgebrühten Schauspieler war es allerdings eine unangenehme neue Erfahrung, als er bei einem Dreh vor drei Jahren mit ätzender Säure Bekanntschaft schloss.

Gerard Butler schmierte sich beim Dreh von Plane versehentlich Säure ins Gesicht

Im Action-Thriller Plane von Jean-François Richet (Public Enemy No. 1) spielt Gerard Butler den Piloten eines Passagierflugzeugs, dessen Maschine über den Philippinen abstürzt. Auf der Tropen-Insel, die er mit seiner Notlandung erreicht, werden die Reisenden allerdings von bewaffneten Rebellen als Geiseln genommen. Ihm bleibt daraufhin nichts anderes übrig, als sich mit einem an Bord transportierten Häftling (Mike Colter) zusammenzutun, um die ihm anvertrauten Menschen zu retten.



Noch gefährlicher als die fiktive Geisel-Situation wurde beim Dreh von Plane allerdings das titelgebende Flugzeug selbst. Zu dieser unerwarteten Wendung am Set im Herbst 2021 verriet Gerard Butler in der Show Late Night with Seth Meyers :

Leonine Gerard Butler, noch unverätzt

In der Szene versuche ich herauszufinden, was mit dem Flugzeug nicht stimmt, damit wir wieder abheben können. [...] Ich steckte also meine Hand zwischen zwei Räder und gab vor, ich wüsste, was ich tue. Was auch immer da drin war – jedes Mal, wenn ich meine Hände herauszog, waren sie mit Blut und grüner Flüssigkeit bedeckt. Ich wusste nicht, was diese grüne Flüssigkeit war.



Und wir drehten in Puerto Rico, weshalb ich schweißbedeckt war. Mit dem Adrenalin, einer laufenden Nase und allem [...] muss ich mir das Gesicht gerieben haben. Und plötzlich war es in meinem Hals, meinem Mund, meiner Nase und meinen Augen. Es verbrannte mein Gesicht – und ich meine wirklich: brennen. Wie sich herausstellte, war es im Prinzip Phosphorsäure.

Und die Flugzeugpiloten, die zusahen, riefen: 'Nein!', weil jemand versuchte Wasser auf mein Gesicht zu tun. 'Kein Wasser! Das macht es nur schlimmer!' Und ich dachte nur, ich verbrenne lebendig, so heftig war das. Es hat noch stundenlang gebrannt, aber es war großartig für die Szene.

Dauerhafte Verletzungen von dem Säure-Kontakt hat Gerard Butler nach dem Zwischenfall zum Glück nicht zurückbehalten. Plane streamt aktuell bei Amazon Prime Video *

