Heute laufen 4 Stunden Monster-Action im TV mit 2 legendären Monstern der Filmgeschichte, die bald eine Fortsetzung bekommen

Legendäre Monster liefern sich heute eine epische Materialschlacht zu Land, zu Wasser und in der Großstadt. Im Anschluss läuft ein weiteres Monster-Spektakel in der lebensbedrohlichen Wüste.

Heute treffen in Godzilla vs. Kong zwei legendäre Monster im TV aufeinander. Bereits seit 1933 sorgt King Kong auf der Leinwand für Angst und Schrecken und auch Godzilla ist seit 70 Jahren in Filmen zu sehen. Klar, dass diese Giganten irgendwann aufeinander treffen mussten und die Sage geht in wenigen Tagen im Kino weiter. Heute läuft aber noch ein weiteres Monsterspektakel im TV: Monster Hunter. Der Film beruht auf der gleichnamigen Videospielreihe von Capcom.

Darum geht es in der Monster-Action Godzilla vs. Kong und Monster Hunter

In Godzilla vs. Kong versucht der Riesenaffe mithilfe seiner Beschützer:innen sein wahres Zuhause zu finden. Doch noch bevor der Trupp an sein Ziel gelangt, taucht ein wütender Godzilla auf und sorgt für ein Feuerwerk der Zerstörung. Es kommt zu einem epischen Kampf der beiden Giganten, doch das ist erst der Anfang eines Mysteriums, das tief unter der Erde im Kern unseres Planeten schlummert.

Constantin Film Monster Hunter

In Monster Hunter werden Lt. Artemis (Milla Jovovich) und ihre Soldaten durch ein Portal in eine völlig neue Welt transportiert. Dort treffen sie auf überdimensionale Monster mit außergewöhnlichen Kräften, die sie in einen Kampf ums Überleben verwickeln. Unterstützung erhält die Truppe vom Jäger (Tony Jaa), der genau weiß, wie man mit den Giganten umgehen muss. Dennoch wartet auf sie ein langer Weg nach Hause, voller Herausforderungen.

Godzilla x Kong soll ein actiongeladenes Leinwandspektakel sein

Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt nochmal sein Wissen über die Giganten aufzufrischen, denn bereits am 4. April 2024 startet die Fortsetzung Godzilla x Kong: The New Empire in den deutschen Kinos. Die Weltpremiere lief bereits, sodass wir erste Stimmen zum Film sammeln konnten. Für einige sei der knapp zwei Stunden lange MonsterVerse-Film der bisher beste der Reihe. Von einem actiongeladenen Leinwandspektakel ist die Rede und einem Ausbau der Mythologie, dass das Universum noch erweitere.

Wann laufen die beiden Monster-Kracher im TV?

Der Monster-Marathon startet mit Godzilla vs. Kong zur Primetime. ProSieben zeigt ihn am heutigen Sonntag, dem 31. März 2024 um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss um 22:30 Uhr läuft Monster Hunter. Dieser wird auf ProSieben in der Nacht auf den 1. April um 02:55 Uhr wiederholt. Am Montagabend treffen dann auch Kong und Godzilla noch einmal aufeinander, um 22:55 Uhr.

Unabhängig vom Fernsehprogramm bietet Amazon Prime Video die beiden Monsterfilme zum Kauf an.

