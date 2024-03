Fantasy-Spektakel Godzilla x Kong überrascht mit neuem Ansatz: Erste Reaktionen versprechen Lösung für großen Kritikpunkt

Mit Godzilla x Kong: The New Empire kündigt sich der nächste Mega-Blockbuster 2024 an. Nachdem der Film seine Weltpremiere gefeiert hat, gibt es jetzt die ersten Reaktionen zur Fantasy-Action.

Das MonsterVerse erweist sich als überraschend robustes Franchise. Seit dem vor zehn Jahren erschienenen Godzilla sind drei weitere Filme erschienen, die zusammen fast zwei Milliarden US-Dollar eingespielt haben. Mit Godzilla x Kong: The New Empire startet in wenigen Tagen das nächste Kapitel der Monster-Saga im Kino.

Wie gut ist der neue Leinwandausflug von Godzilla und Kong geworden? Die ersten Reaktionen versprechen einen epischen Blockbuster, der den Kinosaal ordentlich zum Beben bringen dürfte. Vereinzelt tauchen aber auch Kritikpunkte auf. Dennoch sieht es so aus, als wäre ein Problem der Vorgänger gelöst worden.

Die ersten Reaktionen zu Godzilla x Kong: The New Empire lassen auf einen der größten Kino-Kracher 2024 hoffen

Das Wichtigste zuerst: Godzilla x Kong scheint als Monster-Action-Film auf ganzer Linie abzuliefern. Wer überlebensgroße Kreaturen sehen will, die sich prügeln, kommt auf seine Kosten. Auch Dan Stevens-Fans haben Grund zur Freude.

Godzilla x Kong ist ein gewaltiges Spektakel, das mit seinen farbenfrohen Bildern beeindruckt. Die epischen Kämpfe zwischen den Titanen sind atemberaubend und werden von einer Geschichte mit einem gigantischen Herz begleitet. Und dann ist da noch Dan Stevens, der sich zwei Stunden lang in einem Hawaiihemd räkelt.

Germain Lussier von Gizmodo und io9 zeigt sich kritischer, entpuppt sich aber auch als Stevens-Stan. Neugierig macht, dass er von einer neuen Herangehensweise bei den Figuren spricht. Das war bisher eine große Schwachstelle des MonsterVerse.

Godzilla x Kong: The New Empire ist unterwältigend. Es fühlt sich zu 90 Prozent wie eine Vorbereitung auf einen Endkampf an, der zwar solide ist, aber dem Aufbau nicht gerecht werden kann. Es gibt eine neue Herangehensweise bei den Figuren, die funktioniert, aber sie passt nie ganz zur Hauptgeschichte. Dan Stevens ist allerdings sehr gut.

Andere Meinungen versprechen derweil den vorläufigen Höhepunkt der Reihe.

Godzilla x Kong: The New Empire ist der bisher unterhaltsamste MonsterVerse-Film, derjenige, bei dem man das Gefühl hat, dass alle genau verstanden haben, worum es hier geht. Die Geschichte ist ein bisschen dünn, aber die Titanen-Kämpfe machen das mehr als wett.

Wie es aussieht, versteht Godzilla x Kong das Kino als Freizeitpark und tobt sich darin nach Lust und Laune aus. Was Martin Scorsese dazu sagen würde?

Godzilla x Kong ist ein lebhaftes, actiongeladenes, monstermäßiges Schlachtengetümmel. Eine wortwörtliche Übersetzung einer aufregenden Vergnügungsparkfahrt auf der Leinwand. Wingard nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, die gigantische Ware zu liefern. Der größte Spaß, den ich bisher mit dem MonsterVerse hatte.

Aus vielen Reaktionen lässt sich herauslesen, dass Godzilla x Kong ein unverbindlicher Kinospaß ist, den man sich einfach so anschauen kann. Hier gibt es aber auch einen Tweet, in dem über den Ausbau der Mythologie gesprochen wird.

Godzilla x Kong ist mit Abstand der beste MonsterVerse-Film. Ein actiongeladener Fantasy-Film, der uns das gibt, was wir sehen wollen: Giganten, die sich prügeln. Wingard erweitert die Mythologie dieses riesigen Universums um eine Menge – also wirklich eine Menge. Unterhaltsam zu 100 Prozent.

Um eine Nonstop-Achterbahnfahrt handelt es sich allerdings nicht. In der nachfolgenden Reaktion wird von einem zähen Beginn gesprochen, ehe die Action losgeht.

Godzilla x Kong: The New Empire leidet unter einem extrem langsamen Start aufgrund fehlender Dialoge, die eher kitschig als unterhaltsam sind. Sobald sich die Titanen gegenübertreten, ist die Action unglaublich, aber das ist nicht genug. Sieht hübsch aus, verfehlt aber leider mehr als er trifft.

Godzilla, Kong und Co. liefern ab. Dass Dan Stevens so oft in den Reaktionen auftaucht, kann als gutes Zeichen gewertet werden, dass das MonsterVerse endlich sein Problem mit menschlichen Figuren in den Griff bekommt. JimmyO von JoBlo hebt sogar noch mehr große Namen aus dem Cast der Monster-Action hervor.

Godzilla x Kong ist ein riesiger Titanen-Spaß! Wingard konzentriert sich auf die Monster, erforscht Kong und Co. und stellt sie zu Recht ins Rampenlicht. Die neuen Kreaturen sind eine Bereicherung für diese sich ständig erweiternde Welt. Und was die Menschen angeht, erweisen sich Dan Stevens und Brian Tyree Henry als Szenendiebe, während Rebecca Hall und Kaylee Hottle beide großartig sind. Das Monsterversum ist bei Wingard in guten Händen.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie Godzilla x Kong: The New Empire nach dem Hype der ersten Reaktionen bei der Kritik ankommt. Noch liegt ein Embargo auf dem Film. Kurz vor Kinostart werden dann die ersten ausführlichen Besprechungen eintreffen.

Wann startet Godzilla x Kong: The New Empire im Kino?

Lange müssen wir nicht mehr warten. Der von Adam Wingard inszenierte Godzilla x Kong: The New Empire startet bereits am 4. April 2024 in den deutschen Kinos. Wie es aussieht, erwarten uns knapp zwei Stunden bombastisches Leinwandspektakel mit den legendärsten Monstern der Filmgeschichte ... und Dan Stevens.