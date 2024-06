House of the Dragon-Star wird für kontroverse Rolle fertiggemacht ‒ und schützt sich jetzt radikal gegen Hass-Nachrichten

Ser Criston Cole mausert sich für House of the Dragon-Fans aktuell zum Bösewicht Nummer Eins der 2. Staffel. Nun muss sich Schauspieler Fabien Frankel vor Hass-Kommentaren schützen.

Egal ob Joffrey Baratheon, Cersei Lannister oder Ramsay Bolton: Das Game of Thrones-Universum hat es seit jeher geschafft, uns Figuren zu präsentieren, die wir abgrundtief für ihre mehr als fraglichen Handlungen hassen können. Manche Fans gehen mit dieser Abneigung jedoch ein gewaltiges Stück zu weit und verwechseln das, was sie auf ihren Bildschirmen sehen, mit der Realität. So erhielten schon Cersei-Darstellerin Lena Headey oder Ramsay-Darsteller Iwan Rheon regelmäßig Hass-Nachrichten von Fans, während der Fantasy-Hit seine Erstausstrahlung feierte.

Ein ähnliches Schicksal ereilt in House of the Dragon nun eine neue Figur, gegen welche die Abneigung der Fans in Staffel 2 exponentiell zu wachsen scheint: Ser Criston Cole, gespielt von Fabien Frankel. Die öffentlichen Beleidigungen gegen den Schauspieler gingen jetzt so weit, dass er online radikale Maßnahmen ergreifen musste.

Criston Cole-Darsteller Fabien Frankel erhält online Hass-Kommentare von House of the Dragon-Fans

Seit Start der 2. Staffel von House of the Dragon erhielt Fabien Frankel unter seinen Posts auf Instagram Hass-Nachrichten von Fans der Serie. Unter einem mittlerweile gelöschten Bild (via Discussing Film), in welchem er in seiner Rolle als Criston Cole zu sehen war, kommentierten User:innen etwa: "Wo warst du, als der Thronfolger ermordet wurde?", "Ich hoffe, jemand bringt diesen Typ um" und "Wie bist du von der beliebtesten Figur zur schlimmsten der gesamten Game of Thrones-Geschichte geworden?".

Ein weiterer User schrieb auf Frankels Serienrolle bezogen: "Ich hasse dich Criston", während ein anderer Fan die Trennung zwischen Fiktion und Realität mit einem unverblümten und direkten "Ich hasse dich" komplett aufhob.

Während Frankel den besagten Post wenig später von der Plattform löschte, deaktivierte er die Kommentarfunktion unter weiteren Bildern, die Fans ebenfalls für Hass-Kommentare zum Anlass nahmen.

Andere Fans verteidigen Fabien Frankel für seine starke Schauspielleistung in House of the Dragon

Andere Fans wiederum eilten in den Kommentaren zu Frankels Verteidigung und lobten seine schauspielerische Leistung, ohne welche es gar nicht erst möglich sei, so viele Emotionen für eine Serienfigur aufzubringen:

Stellt euch vor, ihr macht jemanden feritg für eine Rolle, die er spielt ... Manche von euch sollten sich wirklich ein eigenes Leben zulegen. Er ist ein Schauspieler, der sehr gut eine Figur spielt, die wir lieben, zu hassen. Toll gemacht, Fabien! Ich freue mich darauf, zu sehen, welche Kriegsverbrechen Ser Criston in der nächsten Episode begeht lol

Ein weiterer Fan schrieb auf Instagram: "Die Geschichte wiederholt sich. Erst haben wir den Schauspieler gehasst, der Joffrey Baratheon gespielt hat und jetzt ihn. Er tut mir so leid." Noch ein anderer stimmte zu: "Du bist ein guter Schauspieler. Die Leute hassen dich, weil du einen guten Job machst."

Ihr könnt Fabien Frankel als Ser Criston Cole aktuell in der 2. Staffel von House of the Dragon sehen, die wöchentlich in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer neuen Episode bei WOW im Streaming-Abo erscheint.

