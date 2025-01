In Deutschland zensiert: Die brutalste Serie aller Zeiten wird nach 12 Jahren fortgesetzt und jetzt gibt's den ersten Teaser

Eine der härtesten Serien überhaupt kehrt zurück. Das brutale Gladiatoren-Drama konnte in Deutschland nur gekürzt ausgestrahlt werden. Vom überraschenden Sequel gibt es jetzt den ersten Teaser.

"Die Todgeweihten grüßen dich": Mit diesem Spruch sollen Gladiatoren im alten Rom den Kaiser willkommen geheißen haben. Dementsprechend morbide geht es oft in Verfilmungen des berühmten Arena-Kultes zu. Aber keine Serie zu dem Thema war je so brutal wie Spartacus. Die extrem blutige und freizügige Serie wird bald mit Spartacus: House of Ashur auf unerwartete Weise fortgesetzt und jetzt gibt es den ersten Teaser.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Spartacus: House of Ashur an:

Spartacus: House of Ashur - S01 Teaser Trailer (English) HD

Zu viel Sex und Gewalt: Spartacus durfte im TV nur geschnitten laufen

Die Spartacus-Originalserie drehte sich um die gleichnamige historische Figur (Andy Whitfield und später Liam McIntyre), die als Gladiator in der Arena um ihr Leben kämpfen muss. Sie beschließt, ihre Fesseln abzuwerfen und einen Aufstand zu organisieren.

Das Was-wäre-wenn-Sequel House of Ashur erforscht einen alternativen Verlauf der Geschichte, in dem Ashur (Nick E. Tarabay), der Gladiatoren-Chef Batiatus (John Hannah) als skrupellose rechte Hand diente, nicht den Kopf verliert und Spartacus' Aufstand vereiteln kann. Im Gegenzug für seine Hilfe bei der Niederschlagung des Sklavenaufstandes übernimmt er im Spin-off die Gladiatorenschule und beginnt eine neue Ära der Tyrannei.

Bisher bestand das Spartacus-Franchise aus drei Staffeln und der Prequel-Serie Spartacus: Gods of the Arena. Die letzten Folgen der Hauptserie liefen 2013. Unter Fans ist die Serie immer noch aufgrund ihres Gewaltgrades und der freizügigen Sex-Szenen berüchtigt. Manche Folgen durften im deutschen TV nur gekürzt gezeigt werden, das Prequel Gods of the Arena wurde laut Schnittberichte sogar indiziert.

Wann kommt Spartacus: House of Ashur?

Spartacus: House of Ashur hat noch keinen offiziellen Starttermin. Laut dem Hollywood Reporter soll sie in den USA im Herbst 2025 erscheinen. Produziert wird sie vom amerikanischen Sender Starz, der unter anderem einen Channel auf Amazon Prime und AppleTV+ unterhält. Steven S. DeKnight kehrt als Showrunner zurück. Ob sich ProSieben erneut die Rechte an der Free TV-Ausstrahlung sichern wird, ist noch nicht bekannt.

Spartacus: House of Ashur und weitere Serien-Highlights 2025 im Podcast

Wie spannend das Serienjahr 2025 daherkommt, verraten wir euch im Podcast. Damit ihr jetzt schon die Highlights bei Netflix, Disney+, Apple TV+, WOW und Co. kennt, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet.

