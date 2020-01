Jetzt bei Amazon Prime: Alle 25 neuen Filme und Serien der Woche

Mit Men in Black 2 und 3 sind gleich zwei Ableger der Alienhatz bei Amazon Prime erschienen. Welche Filme und Serien diese Woche noch dazugekommen sind, sagen wir euch.

Men in Black ohne Will Smith und Tommy Lee Jones? Dieses Vorhaben stieß mit dem jüngsten Teil des Franchises, Men in Black: International, an den Kinokassen im vergangenen Jahr auf nur mäßiges Interesse. Wenn ihr das illustre Alienjägerduo von einst noch einmal erleben wollt, könnte euch Amazon Prime Abhilfe schaffen.

Denn mit Men In Black 2 und Men in Black 3 erschienen in dieser Woche gleich zwei ältere Ableger der heiteren Filmreihe bei Amazons Streaming-Dienst. Wer es dagegen etwas gruseliger mag, kann sich in eine aus dem Ruder laufende Partie Wahrheit oder Pflicht aus dem Hause der bekannten Horrorschmiede Blumhouse wagen. Ein wenig Fernsehnostalgie gibts gleich mit dazu in Form der 90er-Sitcom Die Nanny.

Nachfolgend sagen wir euch, welche Filme und Serien diese Woche neu bei Amazon Prime erschienen sind oder noch kommen.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime diese Woche

Alle neuen Serien bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Die Nanny, Staffel 1-6

ab sofort: Das geheimnisvolle Kochbuch, Staffel 1

ab sofort: S.W.A.T., Staffel 1

Alle neuen Shows bei Amazon Prime diese Woche

ab sofort: Rob Delaney: Jackie

ab sofort: Russell Peters: Deported

