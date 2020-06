Jetzt bei Disney+: 4 neue Filme - Maleficent 2 mit Angelina Jolie und mehr

Bei Disney+ gibt es seit kurzem gleich 4 neue Filme im Angebot. Für Disney+-Verhältnisse ist das richtig viel. Seht hier die Neuzugänge unter anderem mit Malefecient 2.

Im Angebot von Disney+ ist heute ungewöhnlich viel Bewegung. Disneys Streamingdienst nimmt 4 Filme auf einen Schlag auf. Der größte ist definitiv Maleficent 2: Mächte der Finsternis mit Angelina Jolie. Wir stellen ich euch die Neuzugänge der letzten Tage vor.

Angelina Jolie bei Disney+: Maleficent, Marvel und mehr

Angelina Jolie spielt in den Planungen bei Disney eine große Rolle. Die Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin, die sich in den letzten Jahren auch viel wohltätig engagierte, führt etwa den namhaften Cast des MCU-Films Eternals an.



Sie führt damit eine Partnerschaft fort, die zwei Maleficent-Filme hervorbrachte: Der erste Teil (ebenfalls bei Disney+ verfügbar) erschien 2014, Teil 2 folgte letztes Jahr. Noch diesen Sommer folgt zudem Der einzig wahre Ivan, der eigentlich in die Kinos kommen sollte, jetzt aber direkt bei dem Streamingdienst verwertet wird.

Alle neuen Filme bei Disney+

Maleficent 2: Mächte der Finsternis

Start : ab sofort

: ab sofort Moviepilot-Wertung : 5.9

: 5.9 Darum geht es: Fünf Jahre sind seit den Ereignissen aus Maleficent - Die dunkle Fee vergangen und Maleficent (Angelina Jolie) lebt ein friedliches Leben in ihrem Moorland-Reich.Als Prinz Phillip (Harris Dickinson) jedoch um die Hand der inzwischen erwachsenen Prinzessin Aurora (Elle Fanning) anhält, hat das ungeahnte Folgen.

Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens

Start : ab sofort

: ab sofort Moviepilot-Wertung : 6.8

: 6.8 Darum geht es: Im gehobenen Sportleralter will es Vince Papale (Mark Wahlberg) doch noch mal als Football-Profi probieren. Mit 30 Jahren macht er seine ersten Schritte bei den Philadelphia Eagles - nach einer wahren Geschichte.

Mit Star Wars und Marvel: Das gesamte Angebot von Disney+



Disneys Der Glöckner von Notre Dame - Das Geheimnis von La Fidèle



Start : ab sofort

: ab sofort Moviepilot-Wertung : 4.8

: 4.8 Darum geht es: Die Jahre sind seit seit dem ersten Teil vergangen - Quasimodo lebt weiterhin zurückgezogen in Paris, ist aber nicht mehr einsam und furchtsam. Aber es ergeben sich neue Herausforderungen um seine Freundin Esmeralda.

Dschafars Rückkehr



Start : ab sofort

: ab sofort Moviepilot-Wertung : 5.6

: 5.6 Darum geht es: Alle dachten, der dämonische Zauberer Dschafar wäre für immer in der Wunderlampe eingesperrt. Er aber kann sich befreien und ist nur von einem Gedanken besessen: Rache! Die Helden des ersten Teils kommen wieder zusammen.

