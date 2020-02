Von The Witcher bis The Walking Dead: Hört den Moviepilot-Podcast Streamgestöber

Senior Redakteurin bei Moviepilot. Taucht am liebsten mit Science Fiction Double Features in andere Welten und Zeiten. Mag das Queere, Fantastische, Abseitige und könnte die Finger auch nicht von der Lachsschaumspeise lassen.

Folge 16 - Der schwarze Diamant bei Netflix: Adam Sandler ist ein unterschätzter Künstler

Adam Sandler hat für Der schwarze Diamant einige seiner bisher besten Kritiken bekommen. Im Podcast sprechen wir über den neuen Film der Safdie-Brüder. Dabei geht es um die Bedeutung von Adam Sandler als Star bei Netflix, aber auch um die Qualitäten von Komödien wie The Ridiculous Six, Die Woche und Sandy Wexler.



Folge 15 - Netflix versteht Teenie-Serien & Sex-Education ist der Beweis

Folge 14 - His Dark Materials enttäuscht, jetzt muss Der Herr der Ringe abliefern

Andrea, Matthias und Max besprechen, warum Netflix so gute Teenie-Serien macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich beide Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen.

Jenny, Andrea und Esther stürzen sich ins Fantasygenre und diskutieren, warum die hochbudgetierte HBO-Serie His Dark Materials leider nicht überzeugt. Die Serie sieht gut aus, aber hält uns zu sehr auf Distanz. Deshalb resümieren wir im zweiten Teil, warum wir uns so sehr auf das kommende Fantasy-Highlight freuen: die Der Herr der Ringe-Serie bei Amazon.

Warum His Dark Materials enttäuscht und wir uns umso mehr auf Der Herr der Ringe freuen

Folge 13 - Watchmen ist die ideale Serie gegen Marvel-Müdigkeit

Jenny, Matthias, Patrick und unser Gast aus der Regie, Moritz, diskutieren die komplexe Handlung, verwirrenden Referenzen und natürlich, wie die zentralen Themen von Alan Moore umgedeutet werden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts auch nur um die erste Hälfte der Staffel. Danach gibt es Spoiler und Diskussionen ums Finale.

Wie gut ist die gehypte Superheldenserie Watchmen wirklich?

Folge 12 - The Witcher bei Netflix: schlampiger Trash oder großartige Fantasy?

Andrea, Ines und Max haben sich für The Witcher Verstärkung geholt und ihren Kollegen Dennis von GamePro ins Streamgestöber eingeladen. Wer einen harmonischen Podcast erwartet, wird enttäuscht sein: unsere Meinungen gehen genau wie die aller anderen Zuschauer meilenweit auseinander.

Wie gut ist die 1. Staffel von Netflix' neuem Aushängeschild The Witcher?

Folge 11 - Die besten Filme 2019 - Disney & die Avengers müssen draußen bleiben

Jenny, Andrea, Ines und Patrick sprechen über die besten Filme des Jahres 2019. Wir diskutieren Trends des Kinojahres, das Streaming-Angebot und unsere persönlichen Film-Favoriten. Diese Folge wurde übrigens vor dem Start von Star Wars 9 aufgenommen.



Die besten Filme 2019 von Joker bis Systemsprenger

Folge 10 - Die 25 besten Serien 2019 von Chernobyl bis Game of Thrones

Insgesamt haben Andrea, Esther, Matthias und Max 2019 über 3400 Stunden Serien geguckt und wissen ganz genau, wo ihre Zeit hinverflogen ist: zu Game of Thrones, Dark, Chernobyl und vielen anderen Serien. Wir begegnen den Highlights bei Sky, Amazon, Netflix und Co. mit viel Liebe, Schwärmerei und angemessener Kritik.

25 Serien aus 2019, die wir euch empfehlen

Folge 9 - The Expanse ist die beste Sci-Fi-Serie des Jahrzehnts

Andrea, Esther und Ines gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber der Begeisterung rund um den Sci-Fi-Liebling The Expanse auf den Grund und finden zahlreiche Argumente, warum sich die Amazon-Serie nicht nur für Hard-Science-Fiction-Fans lohnt. Wir beantworten die Frage:



Warum ist The Expanse die beste Sci-Fi-Serie des Jahrzehnts?

Folge 8 - Marriage Story bei Netflix: Ist der Hype übertrieben?

Andrea, Esther und Jenny fragen sich, ob der Hype um Netflix' Marriage Story komplett übertrieben ist, und ob der Film eine Seite einnimmt im Scheidungskrieg: die von Adam Driver oder die von Scarlett Johansson? Außerdem haben sie eine tolle Netflix-Empfehlung für euch, die ebenfalls im Oscar-Rennen ist.

Marriage Story von Netflix ist auf Oscar-Kurs - Ist der Film wirklich so gut?

Unser Netflix-Tipps für Animationsfans: Ich habe meinen Körper verloren

Folge 7 - Mafia-Epos The Irishman & aufwändige Fantasyserie Carnival Row

Andrea, Esther und Jenny stellen sich die Frage, wo The Irishman bei Netflix auf der Scorsese-Skala von Mafia-Meisterwerk bis ultralangweilig einzuordnen ist und wo die Stärken und Schwächen der aufwändigen Fantasyserie Carnival Row bei Amazon Prime liegen.



Ist The Irishman ein Mafia-Meisterwerk oder ultralangweilig?

Warum lohnt sich Carnival Row trotz mäßiger Kritiken trotzdem?

Folge 6 - Ist The Walking Dead nach 9 Jahren noch gut?

Max, Yves (Moviepilot Video) und Sebastian (Filmstarts Video) sprechen in der 6. Folge von Streamgestöber anlässlich des Midseason-Finales der 10. Staffel über The Walking Dead und prüfen:



Was sind die Highlights und Tiefpunkte aus 9 Jahren The Walking Dead

Wie gut ist die 10. Staffel von The Walking Dead?

Folge 5 - Die Skandalserie Euphoria & das Netflix-Epos The King

Max, Matthias und Patrick knöpfen sich in der 5. Folge von Streamgestöber Euphoria vor und fragen: Ist diese Jugendserie härter als Tote Mädchen lügen nicht? Ebenso besprechen wir das Netflix-Epos The King und prüfen:



Warum ist Euphoria nicht für Jugendliche gedacht?

Wie viel Game of Thrones steckt in The King?

Folge 4 - Lohnt sich Apple TV+?

In der vierten Folge Streamgestöber dreht sich bei Andrea, Max und Patrick alles um Apple TV+ und warum sie dem neuen Streaming-Dienst wegen seinen ambitionierten Plänen nach einem sehr holprigen Start gut gesinnt sind. Außerdem prüfen sie:

Folge 3 - Die bahnbrechendste Serie bei Netflix: Pose

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der 3. Folge Streamgestöber über die bahnbrechendste Serie bei Netflix: Pose. Außerdem prüfen sie den Hype um die Makeover-Sendung Queer Eye und geben Streaming-Tipps für's Wochenende.



Warum muss jeder Netflix-Abonnent Pose gucken?

Ist der Hype um die Makeover-Sendung Queer Eye gerechtfertig?

Folge 2 - Gibt es gute Netflix-Horrorfilme?

Die zweite Folge Streamgestöber kommt pünktlich zu Halloween, denn Andrea, Jenny & Max prüfen die Horrorware bei Netflix. Von Das Spiel über Bird Box bis Eli haben sie alles geguckt und jetzt steht die große Frage im Raum:



Macht Netflix gute Horrorfilme?

Folge 1 - El Camino: Ein Breaking Bad-Film & Fleabag

In der allerersten Folge von Streamgestöber knöpfen sich Andrea, Jenny und Patrick aus der Moviepilot-Redaktion El Camino: Ein Breaking Bad-Film und Fleabag vor:



Ist El Camino: Ein Breaking Bad-Film wirklich überflüssig ?

Was ist dran an dem Hype um die Comedy-Serie Fleabag und dem “Hot Priest”?

Worum geht's in Streamgestöber?

Von Netflix bis Joyn, von Amazon bis Disney+, von Apple TV+ bis Sky haben wir alle deine Streaming-Dienste auf dem Schirm. Andere bingen Feierabendbier, wir trinken Feierabendserien und wollen mit dir gemeinsam über unsere Lieblingsserien und die größten Enttäuschungen vorm Fernseher diskutieren.

Wir werden über brandneue Streaming-Funde und Hypes reden, ab und zu einen Klassiker einfließen lassen und Streaming-Tipps fürs Wochenende geben. Der Podcast kann auch Spuren von Thüringer Bratwürsten und Kaiserschmarrn enthalten. Je nachdem, wie hungrig Jenny und Andrea sind.



Wie sende ich Feedback?

Dein Feedback sowie Wünsche und alle weiteren Ideen für Streamgestöber schickst du an podcast[at]moviepilot.de.

Wie lande ich mit einer Sprachnachricht im Podcast?

Wir haben uns für den Moviepilot-Podcast Streamgestöber eine eigene Handynummer zugelegt. So könnt ihr uns über Whatsapp und Telegram an eurer Meinung teilhaben lassen und mit etwas Glück landet eure Stimme in unserem Podcast. Dafür müsst ihr aber unbedingt ein paar Dinge beachten:

Die Sprachnachricht muss eine gute Audioqualität haben, darf maximal 30 Sekunden lang sein und soll keine persönlichen Daten wie deinen Nachnamen enthalten.

haben, darf lang sein und soll wie deinen Nachnamen enthalten. Schick die Sprachnachricht bei Whatsapp oder Telegram an +49/163/2796373 .

. Das Thema ist dir überlassen. Es sollte aber von einer Serie oder einem Film handeln, der zur Zeit in Deutschland gestreamt werden kann.

Wir können auf Sprachnachrichten nicht antworten. Wenn ihr eine Antwort haben möchtet, dann nutzt unsere E-Mail-Adresse podcast[at]moviepilot.de.

Wir können nicht alle eingesendeten Sprachnachrichten in den Podcast einbauen.

Alles weitere zum Datenschutz findet ihr in unserer Datenschutzerklärung.

Das Team hinter Streamgestöber

Durch das Streamgestöber führen euch jede Woche Andrea und Jenny mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Moviepilot-Redaktion.

Im Streamgestöber zu hören sind:

