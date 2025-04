Jetzt bei Netflix: Betrugs-Thriller mit zwei Mega-Stars und genialen Ideen, der euch immer wieder überrascht

Jeder große Star hat Filme in seinem oder ihrem Repertoire, die seltsam vernachlässigt erscheinen. Obwohl sie tolle Spannung und Dynamik bieten. Ein solches unterschätztes Stiefkind streamt ab sofort bei Netflix.

Gerade im Bereich der Betrugs- und Gangster-Thriller folgen wir so oft denselben Archetypen, die unschuldige junge Damen beschützen müssen oder an der Nase herumführen. Oder begleiten besonders bei Cop-Streifen Duos, die beide Profis sind, aber eben so unterschiedlich, dass sie erst einmal zueinander finden müssen. Doch wie wäre es, wenn man mal ein paar dieser alten Muster durchbricht?

Dann, ja dann sitzt man gemeinsam mit einem etwas zerzausten Johnny Depp als The Tourist in einem Zugabteil und wird von der umwerfenden Angelina Jolie in ein unvergessliches Katz- und Mausspiel hineingezogen. Und schon startet ein Abenteuer, das mehr als nur eine Überraschung bereithält und seine Star-Power großartig ausspielt. Der Thriller ist ab sofort Teil des Streaming-Abos bei Netflix.

In The Tourist wird ein unschuldiger Reisender in ein tödliches Spiel verwickelt

Otto-Normal-Lehrer Frank (Depp) will seine unglückliche Vergangenheit hinter sich lassen und im malerischen Venedig ein wenig Atem schöpfen. Im Zug dorthin betritt eine Vorbotin seiner Zukunft das Abteil: Elise (Jolie) wirkt wie die typische Femme Fatale eines jeden Detektivromans, und sie scheint sich ausgerechnet für ihn zu interessieren.

Schnell verfällt er dem Charme der klugen und geheimnisvollen Dame und begleitet sie nur zu gern auf ihrem Abenteuer durch Venedig. Was er nicht ahnt: Elise hat ihn bewusst als Ziel ausgewählt. Er wird Teil ihres betrügerischen Verwirrspiels, um die von ihrem Ex-Partner abgesandten Verfolger zu verwirren und von ihren eigentlichen Plänen abzulenken.

Das große Problem dabei ist, dass ihr Ex nicht nur irgendein Mann ist, sondern Alexander Pearce, einer der größten und meistgesuchten Gangster der Welt. Deshalb sind hinter ihm und vor allem Elise aktuell mehrere Agenten (u.a. Paul Bettany) und andere Gangster-Bosse (Steven Berkoff) her. Und in dieses gefährliche Spiel wird Frank nun verwickelt, bis es Kugeln hagelt und der Urlaub zum Überlebenskampf wird.

The Tourist bei Netflix besticht mit jeder Menge Überraschungen und einzigartiger Star-Dynamik

The Tourist hat neben einem wunderbar klassischen Spionage-Feeling samt magischem, geheimnisvollem Venedig-Setting eine Kerndynamik zu bieten, die ebenso erfrischend wie spannend und permanent wandelbar ist. Die Chemie zwischen Frank und Elise ist ausnahmsweise nicht die typische Zivilistin, die vom schlitzohrigen Betrüger in ihren Bann gezogen wird – sondern genau umgekehrt.

Allein das ist enorm liebenswert. Wir erleben eine Welt der Mysterien und Wagnisse durch die Augen eines Menschen wie du und ich. Das ist schön unabgeklärt, sympathisch – und am Ende doch überraschend. Denn neben einem Mal auf ganz andere Weise ungleichen, genial zusammenspielenden Duo schlägt The Tourist am laufenden Band Haken.

Wann immer man glaubt, alle Geheimnisse des Films gelüftet zu haben, schlägt er einem ein Schnippchen und die nächste Überraschung wartet. Nie kann man dem Braten so ganz trauen, ständig muss man sich auf eine weitere Wendung vorbereiten. So vergeht die Zeit im Flug, und das Finale bündelt perfekt alle Spannung für einen fantastischen Abschluss.

Ein zweiter – und solltet ihr ihn bis jetzt verpasst haben auch ein erster – Blick auf The Tourist lohnt sich in jedem Fall. Den könnt ihr ab sofort im Streaming-Abo bei Netflix riskieren.