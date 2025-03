Klaas beerdigt Late Night Berlin: "Ich habe keine Lust mehr"

Sieben Jahre lang hat Klaas Heufer-Umlauf Late Night Berlin moderiert. Nun stellt er das Format ein. In einer emotionalen letzten Folge blickte er zurück und gab einen kleinen Ausblick auf die Zukunft.

Klaas Heufer-Umlauf ist wohl eine der bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehens. Nach dem Ende von Circus Halligalli startete der TV-Moderator seine eigene Show Late Night Berlin. Doch nach sieben Jahren ist auch damit Schluss – mit einem kleinen Hoffnungsschimmer für die Zukunft.

Aus für Late Night Berlin: "Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen"

Das Ende von Late Night Berlin kommt für viele Fans überraschend. Nicht nur, dass Anfang des Monats eine neue Staffel der Show angekündigt wurde, sie wurde auch mehrfach auf dem Sender ProSieben beworben. Doch ein Blick in das TV-Programm ließ einen stutzig zurück: Der Staffelauftakt war nur auf 15 Minuten beschränkt.

In diesen 15 Minuten blickte Klaas auf die letzten Jahrzehnte Late Night in den USA, aber auch in Deutschland und nicht zuletzt auf die letzten Jahre in seiner eigenen Show zurück. "Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt", erklärte der Sprecher aus dem Off in dem emotionalen Einspieler.

Neues Projekt von Klaas in Ausblick?

Klaas beantwortete die Frage dann selbst: "Da hat jemand gerade die Wahrheit gesagt", und deutete damit an, die Sendung nun für immer zu beenden. Klaas gab dann noch ein abschließendes Statement in der Sendung ab:

Wir sagen immer, dass man den Moment nicht verpassen darf und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night. Ich hab keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht. Ich hab den Eindruck, es ist besser, man merkt das selber, als wenn irgendwann die Tür aufgeht und dann steht einer von ProSieben und sagt einem das



Damit verließ er das Studio und man sah ihn nur noch in einem American Diner sitzen, während der Abspann seiner Sendung lief. Talkshow-Legende Anne Will setzt sich zu ihm und stellt ihm nach einem kurzen Gespräch die Frage, wie es denn jetzt weitergehe. Diese Frage beantwortet Klaas aber nicht mehr, die Show endet mit einer Schwarzblende. Doch die Fans können noch einmal aufatmen: In der Schwarzblende wird kurz vor Schluss der 22. April eingeblendet. Was es damit auf sich hat, bleibt abzuwarten.

So überraschend das Ende von Late Night Berlin ist, so nachvollziehbar ist die Entscheidung von Klaas. Die Sendung hatte in den letzten Jahren mit den Quoten zu kämpfen und stellte in der letzten Staffel sogar einen Negativrekord auf.

So geht es mit Klaas im TV jetzt weiter

Klaas Heufer-Umlauf ist natürlich nicht raus aus dem TV, nicht zuletzt, weil sein Vertrag bei ProSieben um fünf Jahre verlängert wurde. Derzeit ist er noch jeden Samstag um 20.15 Uhr in Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) auf ProSieben zu sehen.