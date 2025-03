ESC-Siegerduo Abor & Tynna kannte Stefan Raab vorher nicht: "Hatten keinen Fernseher"

Abor & Tynna vertreten Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel. Trotz großer Unterstützung von Stefan Raab kannten die beiden den berühmten Entertainer bis vor kurzem nicht.

Der diesjährige ESC-Vorentscheid in Deutschland wurde maßgeblich von Stefan Raab geprägt. Er sorgte unter anderem dafür, dass Abor & Tynna Deutschland beim ESC 2025 vertreten werden. Dabei kannte das Musik-Duo den beliebten TV-Titanen bis vor kurzem noch gar nicht.

"Wir kannten Raab vor der Bewerbung vom Namen her"

Stefan Raab ist kein ESC-Fremder und hat Deutschland auch schon zum Sieg verholfen. Der diesjährige deutsche ESC-Beitrag schien Raab dagegen fremd zu sein. "Wir kannten Raab vor der Bewerbung vom Namen her", gab die Sängerin Tynna gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Geschwisterpaar kannte nur die Show Schlag den Raab, aber nicht die Person dahinter. "Mehr wussten wir vorher eigentlich nicht über ihn", erklärte die Musikerin. Das bestätigt auch ihr Bruder:

Wir hatten zu Hause bei unseren Eltern keinen Fernseher. Aber bei Oma und Opa gab es einen. Und daher kannte ich den Namen Schlag den Raab.



Sie haben nicht viel von der Show gesehen. Sie seien sich nicht mal sicher, ob die Show wirklich dort gelaufen sei.

Mehr Raab-News:

Abor: ESC ist aber "Teil der Weltgeschichte"

Die Tragweite der Geschichte um Stefan Raab beim Eurovision Song Contest war ihnen gar nicht bewusst. Das war für sie einfach "nicht so das Thema", auch wenn sie jetzt natürlich genau darüber Bescheid wissen. Der ESC scheint aber für die beiden überaus wichtig zu sein, wie Abor berichtet:

Das ist Teil der Weltgeschichte. Und wenn man daran teilnimmt, wird der eigene Name für immer in irgendwelchen Listen stehen. Bei Wikipedia oder wo weiß ich.



Abor & Tynna sind allein durch ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest ein Teil dieser Weltgeschichte. Ob sie auch ESC-Geschichte schreiben werden, bleibt abzuwarten.

Wann Abor & Tynna bei ESC auftreten werden

Mit dem Ende des deutschen Vorentscheids zum ESC geht es erst in einigen Monaten weiter. Das erste Halbfinale beginnt am 13. Mai, das zweite Halbfinale am 15. Mai. Da sich Deutschland bereits für das Finale qualifiziert hat, sind Abor & Tynna erst am 17. Mai zu sehen.