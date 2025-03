Shirin David rechnet mit Thomas Gottschalk ab: Deshalb machten seine herablassenden Sprüche die Rapperin noch erfolgreicher

Shirin David gilt als Deutschlands erfolgreichste Rapperin. Obwohl sich die Künstlerin selbstironisch als klischeehafte Blondine inszeniert, steckt hinter ihrem Image eine tiefere Bedeutung. Jetzt verrät sie, wie Thomas Gottschalks letzter skandalöser Wetten, dass-Auftritt sie inspiriert hat.

Shirin David (29) ist eine der erfolgreichsten Rapperinnen der Nation. Die einen feiern sie als Ikone, die jungen Frauen vorlebt, selbstbewusst zu ihrer Weiblichkeit einzustehen; die anderen werfen ihr vor, ihr sexy Image als Marketingtaktik zu missbrauchen. Jetzt verrät die Skandal-Rapperin, warum ausgerechnet Thomas Gottschalks sexistischer Auftritt bei Wetten, dass..? sie zu ihrem neuen Album inspiriert hat.

Thomas Gottschalk wollte Shirin David blamieren – doch das ging gehörig nach hinten los

Wir alle erinnern uns an die letzte, katastrophale Ausgabe von Wetten, dass...?, in der Thomas Gottschalk sich von seiner schlimmsten Seite präsentierte. Er lamentierte, dass man heute ja nichts mehr sagen dürfe und inszenierte seinen Abschied als Produkt der "woken Cancel-Culture". Ein Gast saß in dieser Folge neben ihm auf der berühmten Couch und wehrte sich gegen Gottschalks sexistisches Frauenbild: Rapperin Shirin David.

Ein Punkt stieß vielen Zusehenden besonders negativ auf: Gottschalk sprach die Rapperin auf ihre Liebe zur Oper an – schließlich würde man ihr nicht ansehen, dass sie klassische Musik möge. Dass David eine Feministin sei, könne man ebenfalls nicht erahnen. Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, was Gottschalk damit ausdrücken wollte: Der Alt-Showmaster traute einer jungen, attraktiven Blondine nicht zu, etwas im Kopf zu haben. Dass die Rapperin sogar eine Ausbildung zur Opernsängerin absolviert hat, wusste der 74-Jährige natürlich nicht.

Shirin David ließ Gottschalk gehörig auflaufen und konterte mit Humor: "Als Feministinnen können wir gut aussehen und wir können klug sein. [...] Das eine schließt das andere nicht aus."

"Schlau aber blond": Thomas Gottschalk inspirierte Shirin David zu ihrem Album

Im Februar 2025 ist Shirin Davids neues Album "Schlau aber blond" erschienen. Die Platte stieg auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Im Interview mit RTL Exklusiv verriet David nun, was Thomas Gottschalk mit dem Titel ihres neuen Albums zu tun hat.

"Der Ursprung hinter dem Titel war eigentlich mein kleiner Gastauftritt beim Thomas Gottschalk", so die blonde Ikone. "Ich habe damals gesagt: Warum kann ich denn keine Opernliebhaberin sein, weil ich gut aussehe?"

Gottschalks sexistische Meinung habe die Rapperin inspiriert, sich mit den Klischees auseinanderzusetzen: "Eigentlich hat er so den Grundstein gelegt für die Inspiration hinter dem Titel." Als attraktive Frau würde sie immer nur auf ihr Aussehen reduziert werden: "Weil egal, wie schlau man ist in Deutschland, ist man dann oft am Ende immer nur blond." Oberflächliche Meinungen wie die von Gottschalk seien für sie nichts Neues.