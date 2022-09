Neu bei Disney+ im Oktober: Die letzten The Walking Dead-Folgen, ein bislang fehlender Spider-Man-Film & ein Serien-Geheimtipp

Das The Walking Dead-Finale, die gefeierte Serie The Bear und ein Marvel-Film, den Disney+ lange nicht aufnehmen konnte: Das ist das Oktober-Angebot beim Streamingdienst.

Bei Disney+ geht im Oktober eine Ära zu Ende: Der letzte Teil der 11. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead wird bei dem Streamingdienst exklusiv ausgestrahlt. Damit enden 12 Jahre in der Apokalypse. Sobald die Hauptserie mit der 11. Staffel endet, fasert das Universum allerdings in verschiedene Spin-offs aus. Am 3. Oktober ist es soweit.

Für alle, die nichts mit Zombies anfangen können, hat Disneys Streamingdienst im Oktober ebenfalls viel zu bieten. Mit Spider-Man: Far From Home stößt am 14. Oktober einer der letzten noch verbliebenen MCU-Filme zum Angebot. Es fehlen nun nur noch Teil 3 der Tom Holland-Reihe (No Way Home) und der erste Hulk-Film mit Edward Norton.

Bald bei Disney+: Serien-Geheimtipp The Bear

The Bear - S01 Trailer (English) HD

Merkt euch außerdem unbedingt den 5. Oktober vor: Dann kommt mit etwas Verspätung der große Serien-Hype des Sommers 2022 zu Star bzw. Disney+: In der Dramedy The Bear: King of the Kitchen kehrt der junge Koch Carmy Berzatto nach einem Todesfall zurück nach Chicago, um dort den Restaurantbetrieb seiner Familie, das The Original Beef of Chicagoland, zu übernehmen. Die Hauptrolle spielt Shameless-Star Jeremy Allen White.

Neue Filme bei Disney+ im Oktober 2022

5. Oktober

Unknown Waters with Jeremy Wade (National Geographic)

7. Oktober

Lommbock (Star)

Werewolf by Night

Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice (Star)

„Rosalinde“

14. Oktober

Spider-Man: Far From Home (Star)

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur (National Geographic)

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising (Star)

21. Oktober

28. Oktober

Neue Serien bei Disney+ im Oktober 2022

3. Oktober

The Walking Dead – Staffel 11

5. Oktober

The Bear: King of the Kitchen

Baymax Robowabohu in Serie – Staffel 3 (Disney)

12. Oktober

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze – Staffel 3 (National Geographic)

Big Shot – Staffel 2 (Disney)

Let the World See – Staffel 1 (Star)

19. Oktober

26. Oktober