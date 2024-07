Neue Serie vom Yellowstone-Macher hat endlich Startdatum und erste Bilder enthüllen den nächsten Kevin Costner

Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan schiebt die nächste Serie nach. Demi Moore und Billy Bob Thornton gehören zum Cast. Der Start von Landman steht jetzt fest.

Yellowstone läuft langsam auf das große Finale zu, aber das hält den Serienschöpfer Taylor Sheridan nicht davon ab, die nächsten Projekte anzuschieben. Dazu gehört auch Landman, eine Star-besetzte Serie, die thematisch für Fans der Familie Dutton von Interesse sein dürfte. Die wichtigste Information schon vorweg: Erste Bilder zeigen Cowboy-Hüte. Bis zum Start ziehen allerdings ein paar Monate eins Land.

Im Yellowstone-Nachfolger Landman befeuert das schwarze Gold Intrigen und Machtkämpfe

Statt Kevin Costner spielt diesmal Billy Bob Thornton die Hauptrolle, der für Amazons Goliath vor der Kamera stand und für Taylor Sheridan bereits in einer Episode des Yellowstone-Spin-offs 1883 auftauchte. Landman hat allerdings keine Verbindung zur Dutton-Familie aus der Erfolgsserie.

Setting der neuen Produktion ist das boomende Ölgeschäft im West Texas der Gegenwart, wie Deadline meldet. Billy Bob Thornton spielt einen Krisenmanager namens Tommy Norris, der mit Öl-Baron Monty Miller (Mad Men-Star Jon Hamm) und dessen Ehefrau Cami (Demi Moore) durch die Höhen und Tiefen des Business navigiert.

Anders als etwa bei Yellowstone diente hier ein Podcast names Boomtown als Grundlage, der wahre Geschichten aus der Gegend erzählt. Die Serie wird auf Basis dessen von "Draufgängern und unberechenbaren Milliardären [handeln], die einen Wirtschaftsboom auf Kosten von Klima, Wirtschaft und Geopolitik anheizen."

Wie viel Fiktion und Realität in Landman steckt, ist aber noch nicht bekannt. Hier könnt ihr euch Bilder aus der Serie anschauen:



Neben Billy Bob Thornton wartet die Serie mit bekannten Gesichtern wie Ant-Man-Highlight Michael Peña und The Rookie-Star Ali Larter auf. Taylor Sheridan-Stammdarsteller James Jordan (Yellowstone, Wind River) und 1923-Darstellerin Michelle Randolph gehören ebenfalls zum Cast.

Hört euch den Podcast über Yellowstone und Taylor Sheridans Serien-Universum an:

Das ist der Starttermin der neuen Serie des Yellowstone-Schöpfers

Landman wird am 17. November bei Paramount+ in den USA starten, und zwar mit gleich zwei Episoden. Ein zeitnaher Start in Deutschland ist laut Paramount+ für November geplant.

Die Serie besteht aus 10 Episoden und wurde von Sheridan sowie Podcast-Host Christian Wallace kreiert.