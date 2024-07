Kein Scherz: Kevin Costner hat eine Band, die Yellowstone-Musik macht und er singt über seine Serientochter

Kevin Costner war in Yellowstone nicht nur Hauptdarsteller. Der Star bereicherte die Serie auch um eigene Musik mit seiner Band. Vor vier Jahren ist ein Album aus John Dutton-Sicht erschienen.

Vor dem Ausstieg hat Kevin Costner sein ganzes Herzblut in Yellowstone gesteckt. Der Star war nämlich nicht nur vor der Kamera als Hauptfigur John Dutton zu sehen. Oder wusstet ihr schon, dass Costner auch eine eigene Band hat, die Yellowstone-Musik macht? Wenn nicht, lest unbedingt weiter.

Kevin Costner hat Yellowstone-Musik aus der Sicht von John Dutton rausgebracht

Bereits seit 2005 existiert die Band, die sich Kevin Costner & Modern West nennt. Der Star selbst spielt Gitarre und übernimmt den Gesang. 2020 brachte die Gruppe das Album Tales from Yellowstone raus, auf dem die Songs aus der Sicht von Protagonist John Dutton performt werden. Teilweise schaffte es die Musik sogar in die Taylor Sheridan-Serie.

Wenn ihr jetzt Lust auf eine Kostprobe habt, könnt ihr euch hier selbst davon überzeugen:

Der Stil wird als Mix aus Country und Rock beschrieben, auch wenn Costner den ersten Musikstil eher ablehnt. Weitere Songs auf Tales from Yellowstone tragen Titel wie The Man I Am, Won't Stop Loving You und Better Let Somebody Love You (Beth's Song). Letzterer ist John Duttons Tochter aus der Serie gewidmet.

Wann starten die finalen Folgen von Yellowstone Staffel 5?

In den USA werden die letzten Folgen der 5. Staffel ab dem 10. November 2024 ausgestrahlt. Ein deutscher Start ist noch nicht bekannt. Hierzulande könnt ihr drei Staffeln der Serie im Netflix-Abo streamen. Bei Paramount+ * gibt's alle vier Staffeln und die ersten acht Folgen der finalen 5. Season.

